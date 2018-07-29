Bakan Soylu, gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın oğlunu aradı (3)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Giresun Valiliği de Yusuf Topal'ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Giresun Valiliği de Yusuf Topal'ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yusuf Topal'ın 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurduğu sırada çıkan tartışma sonucu 'beyaz kod' verilerek polis çağrıldığına yer verilen açıklama şöyle:
"Sağlık Merkezinin içerisindeki tartışmanın dışarıda da devam etmesi sonucu maalesef hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek, üzüntü verici hadise vukuu bulmuştur. Hekimlerin şiddete maruz kalmaması hassasiyetiyle beraber merhumun sağlık durumu, yaşı ve şartlarının göz önünde bulundurularak müdahale edilmesi gerekirken olayın bu şekilde cereyan etmesi üzüntümüzü daha da arttırmıştır. İdari ve adli işlemler derhal başlatılmış, olayı izleyen gün ilk tespitler çerçevesinde polis memurları açığa alınmış, konunun soruşturulması için müfettiş talep edilmiştir. Önleyici bir hizmetin böyle sonuçlanması tüm camiamızı üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyor, idari ve adli açıdan sorumluluklarımızı takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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