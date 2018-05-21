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Bakan Soylu iftarda vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: - "Allah'a hamdolsun nasıl böyle bir sofranın etrafında bir arada olabiliyorsak, biliniz ki Çanakkale'de de Edirne'de de Trabzon'da da Artvin'de de Kırıkkale'de de Diyarbakır'da da Şemdinli'de de Ağrı'da, Patnos'ta da bu milletin her bir bireyi akşam iftarını yapıyor, sahurunu yapıyor. Terör örgütü denilen bir melanetin baskısı altında değil, bu milletin ay yıldızlı bayrağının altında bu milletin hür ve özgür iradesi ile beraber yarınlar adın atmanın heyacanı içerisindedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a hamdolsun nasıl böyle bir sofranın etrafında bir arada olabiliyorsak, biliniz ki Çanakkale'de de Edirne'de de Trabzon'da da Artvin'de de Kırıkkale'de de Diyarbakır'da da Şemdinli'de de Ağrı'da, Patnos'ta da bu milletin her bir bireyi akşam iftarını yapıyor, sahurunu yapıyor. Terör örgütü denilen bir melanetin baskısı altında değil, bu milletin ay yıldızlı bayrağının altında bu milletin hür ve özgür iradesi ile beraber yarınlar adın atmanın heyecanı içerisindedir." dedi.

Mamak Belediyesince düzenlenen halk iftarı programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu'ya, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de eşlik etti.

İftar sonrası vatandaşlara hitap eden Soylu, programa katılmak için yolda olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mamak halkına selam, sevgi ve muhabbetlerini ileterek ramazanlarını kutladığını ifade etti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin huzuru birliği ve beraberliği ile çok oynandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun nasıl böyle bir sofranın etrafında bir arada olabiliyorsak, biliniz ki Çanakkale'de de Edirne'de de Trabzon'da da Artvin'de de Kırıkkale'de de Diyarbakır'da da Şemdinli'de de Ağrı'da, Patnos'ta da bu milletin her bir bireyi akşam iftarını yapıyor, sahurunu yapıyor. Terör örgütü denilen bir melanetin baskısı altında değil, bu milletin ay yıldızlı bayrağının altında bu milletin hür ve özgür iradesi ile beraber yarınlar adın atmanın heyecanı içerisindedir."

Millete yıllarca dayatılan projelerin iflas ettiğini belirten Soylu, bugün milletin projelerinin memleketin her yerinde kendilerini ortaya koyduğunu aktardı.

Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bu yola daha hızlı bir şekilde daha büyüyerek, daha zenginleşerek, daha özgürleşerek ve 780 bin kilometre karedeki bu huzuru etrafımızdaki coğrafya ya katarak devam ettireceğiz. Sadece meselemiz 780 bin kilometre karede değildir, sadece Anadolu toprakları değildir. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirerek bizim kazandıklarımızı kaybettirmek isteyenlere vereceğimiz bir mesaj var. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, hür, özgür, bağımsız bir Türkiye ve inadına zengin bir Türkiye, dünyaya sözünü hüküm getiren bir Türkiye."

Devletin, milletin emrinde ve hizmetkarı olduğunu vurgulayan Soylu, şunları ifade etti:

"Çocukluğumuzdan beri yıllardır bu ülkenin milletine 'siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz' diye öz güvenimizi ruhumuzdan ve bedeninizden almaya çalışanlara karşı bugün ülkemizin ve dünyanın her yerinden haykırıyoruz; biz beceririz, biz gerçekleştiririz ve biz yaparız diye bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Bunu hep beraber yapıyoruz, bunu sağlayanlar sizlersiniz ve bilmenizi istiyorum bugün dünden daha iyiydi ama inanıyoruz ki yarın bugünden çok daha iyi olacaktır."

Bakan Soylu konuşması sırasında Tunceli'de güvenlik güçlerince 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Soylu, iftara katılan vatandaşlara da teşekkür etti.

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Bakan Soylu iftarını vatandaşlarla açtı

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