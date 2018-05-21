Bakan Soylu iftarda vatandaşlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a hamdolsun nasıl böyle bir sofranın etrafında bir arada olabiliyorsak, biliniz ki Çanakkale'de de Edirne'de de Trabzon'da da Artvin'de de Kırıkkale'de de Diyarbakır'da da Şemdinli'de de Ağrı'da, Patnos'ta da bu milletin her bir bireyi akşam iftarını yapıyor, sahurunu yapıyor. Terör örgütü denilen bir melanetin baskısı altında değil, bu milletin ay yıldızlı bayrağının altında bu milletin hür ve özgür iradesi ile beraber yarınlar adın atmanın heyecanı içerisindedir." dedi.

Mamak Belediyesince düzenlenen halk iftarı programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu'ya, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de eşlik etti.

İftar sonrası vatandaşlara hitap eden Soylu, programa katılmak için yolda olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mamak halkına selam, sevgi ve muhabbetlerini ileterek ramazanlarını kutladığını ifade etti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin huzuru birliği ve beraberliği ile çok oynandığına işaret ederek, şöyle devam etti: