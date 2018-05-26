Bakan Soylu: İstanbul dünyanın en güvenli şehri haline gelecek

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) AK Parti 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'a gidiyoruz. 24 Haziran'ın anlamı açıktır; artık önü kesilen, sürekli olarak itilmeye ve kakılmaya çalışılan bir Türkiye tablosu mu? Yoksa 21'inci asrın başlangıcından itibaren burnunu havaya dikmiş olan bir uçak gibi yükselen bir büyüyen bir Türkiye mi? Sürekli darbelerle önü kesilen, sürekli terörizmle önü kesilen, sürekli ekonomik operasyonlarla önü kesilen bir Türkiye tablosu mu, yoksa yarınlara umutla bakan, güçlü bir Türkiye'nin, emin bir Türkiye'nin yarınlarına doğru buluşturmaya çalışan bir Türkiye tablosu mu?" dedi. "İNŞALLAH 24 HAZİRAN'DAN SONRA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLACAĞIM" "Bu kadro çok zorluklar çekti" diyen Bakan Soylu, "Eğer bugün 2017'de Türkiye yüzde 7,5 büyümüşse bu kadronun ortaya koyduğu irade sayesinde. Demokrasiden bir milim sapmama sayesindedir. 17- 25 Aralık'a kadar, Gezi olaylarına kadar, 6-7 Ekim olaylarına kadar, o hainlerin kalkıştığı darbeye kadar her şey Türkiye'nin Ak Parti tarafından yönetilmemesi üzerine biçimlendirilmişti ama yılmadınız. Bugün Türkiye, eski Türkiye değildir. 3 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesindeki bir Türkiye hiç değildir. Bugün 11 bin dolar kişi başına gelir seviyesi olan bir Türkiye. Hedefi 25 bin dolar kişi başına gelir seviyesi olan bir Türkiye. Bizi bölmek isteyenlere Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı AK Parti bu kadrolarıyla beraber vermiştir. Çocuklarımız iş buluyorsa demokrasiyle beraber buluyor. Birçok yapılamayanı yaptık ve başardık. İstanbul'un üzerinde bugün başka bir misyon var. Çok çalışacağız. Karadeniz çocuğuyum. Trabzonluyum. Trabzon milletvekiliyim, hala da öyleyim. İnşallah 24 Haziran'dan sonra İstanbul milletvekili olacağım" şeklinde konuştu. "İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ HALİNE GELECEK" Bakan Soylu, "İstanbul dünyanın en güvenli şehri haline gelecek. Kent güvenlik yönetim sistemleriyle İstanbul'un sokaklarında ve Türkiye'nin şehirlerinde gece bekçi düdük öttürecek. Mahalle esaslı güvenlik yönetimine kadar bilmenizi isterim ki, çağımızın küresel sürecin getirdiği bütün güvenlik anlayışını ortaya koyan bir süreci AK Parti başarılı bir şekilde yönetiyor. Bunu daha da yükseltecek" diye konuştu. "YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Bugün İstanbul'da başlatacağımız bu çalışmalarla Türkiye'nin büyümesini daha da hızlandıracağız. Yeni bir dönemi açıyoruz; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yüzde 50'nin üzerinde oy alacağız. Yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız Allahın izniyle. Bu kadrolar 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür hayaliyle yola çıktı. Bugün Türkiye'deki seçimler için operasyon yapan, dışarıda ve içeride nasıl ki ekonomik operasyon yapan mihraklar varsa, bugün Türkiye için dua eden milyonlar var" dedi. Açılış konuşmalarının ardından bakanlar ve milletvekili adayları ile Zeytinburnu'ndaki AK Parti 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.



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