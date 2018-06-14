Bakan Soylu, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin trafik kazalarında çok acı kayıplar yaşadığını belirterek, "Yıllık 7 bin, 7 bin 200 insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Kurallara uyulduğu zaman, tedbirlere riayet edildiğinde bu sayılar asgari düzeylere düşüyor. Bizim hedefimiz sıfır can kaybıdır. Bunun için herkes çok dikkat etmelidir." dedi. Soylu, Esenler Otogarı'nda bayram dolayısıyla trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalara katıldı. Bakan Soylu'ya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile diğer ilgililer de eşlik etti. Şehirler arası seyahat eden yolcuları taşıyan otobüslere yönelik gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında araçları da ziyaret eden Bakan Soylu, seyahat eden vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu. Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Bizim sizin otobüsünüzü ziyaret etmemizin bir tek sebebi var. O da şu; kazasız, belasız gidebileceğiniz yere ulaşmanızı temin edecek tedbirlerin alınıp, alınmadığını kontrol etmek ve denetlemek. Bugünden itibaren bayram sonuna kadar 70 bin personelimiz bayram yapmadan otobüslerde, şehirler arası yollarda tüm bu denetimleri gerçekleştirecek." diye konuştu.

Eserler Otogarı'ndan çok sayıda vatandaşın memleketine gittiğini dile getiren Soylu, "Bu arada biz sizlerle bayramlaşırken, arkadaşlarımız da gerekli denetimleri yapacak. Yani şoför sayısı yeterli mi, gerekli tedbirler alındı mı, yolcularımız emniyet kemeri takıyorlar mı, gerekli yerlere yönelik mola ve dinlenme planları yapıldı mı?" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, bu denetimin ardından yollarda da en çok kaza olan noktalarda uygulamaların gerçekleştirildiğini aktararak, "İnşallah siz de hayırlısıyla, kurallara uyarak, yarın bayramda sevdiklerinizle kavuşarak bu yolculuğu tamamlayacaksınız. Allah ağız tadıyla bayramlara ulaşmayı nasip etsin." şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından, otobüs içerisindeki vatandaşlar tarafından alkışlanan Soylu, araç içerisinde bulunan çocuklara da oyuncak hediye etti. - "Ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev yapacak" Buradaki uygulamanın ardından otogarda hizmet veren otobüs firmalarının şubelerini de ziyaret eden Soylu, burada da hem çalışanlarla hem de yolculuk edecek vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyaret sırasında, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, sohbet eden Soylu, çocuklara da oyuncak hediye etti. Ziyaretin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, otogarda bayram münasebetiyle alınan tedbirleri, ilgili tüm yetkililerle denetlediklerini söyledi. Soylu, "Türkiye trafik kazalarında çok acı kayıplar yaşıyor. Yıllık 7 bin, 7 bin 200 insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Kurallara uyulduğu zaman, tedbirlere riayet edildiğinde bu sayılar asgari düzeylere düşüyor. Bizim hedefimiz sıfır can kaybıdır. Bunun için herkes çok dikkat etmelidir." diyerek, şu değerlendirmede bulundu: "Hepimiz varmak istediğimiz yere varmak isteriz. Ama bir taraftan sür'at, bir taraftan yorgunluk, bir taraftan alınması gereken tedbirlerin alınma eksikliği hepimize büyük üzüntüler yaşatıyor. Türkiye'de neredeyse trafik kaybından canı yanmayan aile yok gibidir. Bunun için de bayramlarda, hele kısa sürelerde çok yoğunluk olduğu için trafik kazaları daha çok gibi gözükür ve neticede günlük ortalamanın da bazı bayramlarda üzerine çıkar.

Onun için bu bayram öncesi de 70 bin emniyet ve jandarma görevlimizle, sivil görevlimizle denetimler yapıyoruz. 24 saat esasına göre, tüm bayram boyunca Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bunu gerçekleştiriyoruz. Özellikle kazaların çok olduğu noktalarda denetimlerimiz sıkı ve yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. Bu bayram diğer bayramlardan farklı, bu bayramlarda müfettişlerimiz de yollarda. Onlar da denetim yapan ekiplerimizin özellikle yanlarında bulunarak genel eksikliklerin ne olduğunu, bundan sonra nasıl adım atmamız gerektiğini, denetim tedbirlerinde eksiklik var mı yok mu, tüm bunları değerlendiriyor ve kontrol ediyorlar." Bakan Soylu, bu konuda tüm muhatapların bilgilendirildiğine işaret ederek, bu bayramı hep sevinci yaşayarak tamamlamayı ümit ettiklerini belirtti. Soylu, denetimlerdeki gözlemlerinin sorulması üzerine de otobüsle seyahat eden vatandaşların yüzde 80'inin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu gördüklerini, vatandaşların bu kapsamda bilgilendirildiğini dile getirerek, emniyet kemerinin kaza anındaki riskleri azaltan en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.