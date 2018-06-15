Bakan Soylu, kanaat önderleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran sadece cumhurbaşkanlığımız veya milletvekillerimizin seçimi değildir. Bir milletin gelecek nesillere ait kendisinde hakkı bulunan bir tercihin seçimidir. Seçimden sonra Türkiye'ye yepyeni bir sistem gelecektir." dedi. Hekimoğlu Ali Paşa Camisinde namaz kılan ardından, Tomarzalılar Vakfı Hekimoğlu Kültür Merkezini ziyaret eden Soylu, Kocamustafa Paşa'da halkı selamladı ve Horhor'daki Of Hayrat Vakfı'nın iftarına katıldı. Buradaki iftarın ardından Soylu, Kağıthane'de düzenlenen Doğu İlleri Kanaat Önderleri iftarına geçti. Burada kanaat önderlerine seslenen Soylu, Türkiye'nin kendi evlatları vasıtasıyla birliği ne zaman temin

ettiyse güçlendiğini anlattı. Soylu, "Kurtuluş Savaşı’nda bu birliği sağladık,

güçlendik. Menderes’le bunu sağladık, güçlendik. Bir dönem Demirel’le bu birliği sağlandık, yine güçlendik. Rahmetli Özal'la, Erbakan'la bu birliği sağladık yine güçlendik. Bu aziz millet, bu faris

millet, 16 yıldır bu birliği Recep Tayyip Erdoğan'la sağladı ve güçlendi. Gelin görün ki saydığım bu isimlere, bu birliği bir şekilde

dönem dönem sağlayan herkese bir bedel ödettiler." diye konuştu.

Bunu yapanların bir korkuları olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Bu milletin birlik olunca neler

başarabileceğini çok iyi biliyorlardı. Gün geldi kardeş

kavgaları çıkartarak, gençlerimizi sağcı-solcu diye birbirine

düşürerek, gün geldi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, laik-dindar diye bizi ayrıştırarak, gün geldi ekonomiyle, gün geldi terörle bizi sürekli

terbiye etmeye çalıştılar. Bizi olağanüstü hal var diye eleştirenler var ya... Bir hukuki hadisedir, gelip geçici bir haldir. Bu ülkede

yıllardır olağan olmayan bir hal vardı, buna niye ses etmediniz? Başbakanların asılmasına, darbelerin yapılmasına yıllar sonra bile

neden ses etmediniz? Neden hala olağanüstü halin müsebbibi olan mahfillere destek

verirsiniz? Neden hala bir terör örgütünün açık şekilde sözcülüğünü

yapan, talimat veren, partisinin belediyelerini doğrudan terör

örgütünün şubesi gibi çalıştıran adamları hapiste ziyaret edersiniz,

serbest bırakılmasını sağlamak için birlik olursunuz? Ülkedeki hal olağanüstü de sizin haliniz olağan mı?"

- "Komutanımızın apoletlerini sökmeyi vaadediyorlar" Soylu, muhalefete bu konuda bir soru sormak

istediğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, biz yeni hükümetle

beraber olağanüstü hali kaldıracağımızı vaadediyoruz. Peki siz? Afrin'de YPG'ye dünyayı dar eden komutanımızın

apoletlerini sökmeyi vaadediyorlar. Amerika'dan telefon gelir, kulaklarına bir şeyler fısıldarlar, onların

olağan hali budur. 'Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşeceksiniz' diye

talimat gelir, beş benzemez bir araya gelir, onların olağan hali budur." şeklinde konuştu. Türkiye'nin, rastgele yönetilen bir ülke olmadığının altını çizen Soylu, AK Parti'nin 16 yıldır ülkeyi hedefler koyarak yönettiğini söyledi. Soylu, kişi başı milli geliri 25 bin

dolara, ihracatı 500 milyar dolara çıkarma hedefine gidildiğini aktararak, "Terörü bitirme hedefimiz vardı, neredeyse ulaştık. Son bir adım

kaldı, Fırat kalkanıyla DEAŞ'ı hallettik, Afrin'den YPG'yi temizledik

şimdi Kandil'deki böcek yuvasını temizliyoruz. Doğu ve Güneydoğu illerimizi geliştirme hedefimiz vardı, çok

şükür orada da harika işler çıkartıyoruz. Belediyelerimizi terörden kurtardık, her tarafı imar ediyoruz. 9 bin 400 kilometrenin üstünde asfalt

döktük. Gençlik merkezleri, parklar, kültür merkezleri, pazarlar,

altyapı işleri yapıyoruz. Su akmayan, aksa bile çamur akan

musluklardan, HDP'nin tehdit ettiği gibi kan değil, berrak su

akıtıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'da hiç olmadığı kadar huzurlu bir ortam oluştuğuna vurgu yapan Soylu, bu huzurun kolay bulunamayacağını dile getirdi. Soylu, terör örgütünün yalnızlaştığını hem şehirde, hem dağda hem de kırsalda sıkıştığının altını çizen Soylu, "Sayın cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve hükümetimizin attığı adımlarla bölgede huzur sağlandı. PKK'nın siyasi kolunun temsilcileri var, bu açık ve net. Türkiye'de dinsiz bir örgüt çocuklarımızın geleceğini karartmamalı. Doğu ve Güneydoğu'da çok adımlar atıldı, her şey yolunda gidiyor. Hükümetimizin bu konuya özellikle ağırlık vermesi çok önemli. Bölgede terörle mücadele hukuk ve demokrasi içinde devam ediyor. HDP'de tükenmişlik vardır. HDP çağ dışı kalmış bir siyasi partidir, terör örgütüne teslim olmuş bir siyasi partidir. PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ile mücadeleyi yarım bırakmayalım. " -"Milletin oy ve sandık gibi bir gücü var" Bakan Soylu, milletin oy ve sandık gibi bir gücü olduğunu belirterek, "Lider bulmak kolay bir iş değildir." dedi. Türkiye'yi yönetmenin bilgi ve tecrübe istediğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: