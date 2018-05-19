Bakan Soylu, kelokolda güvenlik güçleriyle sahur yaptı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni yapılan kalekolda güvenlik güçleri ile birlikte sahur yaptı. Bakan Soylu, "Ölümü gördüğü halde memleket ve bayrak uğruna o ölüme koşan aslanlara çok borcumuz var. Elde ettiğimiz bu huzuru bir daha huzursuzluğa terk edemeyiz" dedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iftar programına katıldıktan sonra Silopi’ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Kaymakam Sezer Işıktaş ve kurum müdürleri karşıladı. İkinci Cadde'de yeniden inşa edilen sanat sokağında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, çay içip, sohbet etti.

Pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredilmesi ile ilgili Silopi Nüfus Müdürü Züheyr Atak ile sohbet gerçekleştiren Bakan Soylu, personel yetersizliğini ortadan kaldırmak için bin personel alımı yapacaklarını söyledi. Soylu, "Biraz dişinizi sıkın, bin personel alacağım, hepinize yayacağım. Maliye ile konuştuk, bitiriyoruz. 4/B ile alacağız, vereceğiz" dedi.

İkinci Cadde üzerinde sahur vakti esnafı ziyaret eden Bakan Soylu, yolda karşılaştığı araç sürücüleri ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir işyerini ziyaret eden Bakan Soylu, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Çıkışta cadde üzerinde görevli trafik polislerinin yanına giden Bakan Soylu bir süre ayak üstü sohbet etti.

Bakan Soylu daha sonra, Başak Mahallesi'nde yeni yapılan kalekoldaki sahur programına geçti. İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi tarafından okunan duanın ardından güvenlik güçleri ile sahur yapan Bakan Soylu, daha sonra kalekolu gezerek, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’dan bilgi aldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Bakan Soylu'ya yöresel halı, bal ve el işi resim hediye etti.

'MİLLETİMİZİN ORTAYA KOYDUĞU İRADE GALİP GELDİ'

Burada bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Ben yıllar önce Silopi’ye geldiğimde ikindi namazından sonra insanlar günü bitiriyorlardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Eğer bugün sokaklarda insanlar huzurlu bir şekilde gezebiliyorlarsa, terörle mücadeleyi yaparken demokrasinin ve hukukun sınırları içerisinde bunu yapma kabiliyeti ortaya konulabiliyorsa, bizim milletimizin ortaya koymuş olduğu irade galip geldi. Filistin’de yapılanlar ortada. Mazlum insanların çocukların, annelerinin katledilmesi ortada. Acımasızlık bedenlerinde ruhlarında var. Acımasızlık onlara bırakılan mirasta var. Oysa bizim medeniyetimizde böyle bir şey yok. Biz bir insanı bir aile olarak nitelendiririz. Orada mazlum, çocuk, kadın demeden, maalesef zulüm uygulamaktadırlar. Çok operasyon takip ettim. Bilesiniz ki, ölümü gördüğü halde memleket ve bayrak uğuruna o ölüme koşan aslanlara bizim çok borcumuz var. Ne milletimiz, ne sizler, ne de bizler, elimizle elde ettiğimiz bu huzuru bir daha huzursuzluğa terk edemeyiz" dedi.