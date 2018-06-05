BAKAN SOYLU MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı 'Onun apoletlerini sökerim' diyor. Günahı ne? Günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın onur konuğu olduğu bir iftara

katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz"

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında muhtarlarla buluştu.

İlçedeki muhtarlara hitap eden Bakan Soylu, terörle mücadeleye değindi. Soylu, "Artık anneler, 'Evlatlarım dağa gidecek' diye tedirgin olmuyor. Bir annenin kız evladının kokusunu özlemesinin ne olduğunu bilir misiniz? Ben bununla defalarca yüzleştim. 'Benim evladımı bana getir. Sen devletin adamısın.' diyen annelerle karşılaştım. Dün, yaklaşık 1,5 aydır ikna çabalarımızla 3 tane PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ikna ederek ülkemize aldık. Devlet her şeyi yapıyor. Bilmenizi istiyorum" dedi.