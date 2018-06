Bakan Soylu, nikah şahidi oldu

- "En az 3 çocuk" tavsiyesi

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" söylemini hatırlatarak, "Bu ülkeye güzel evlatlar yetiştirin. Ailesini seven, vatanını seven, milletini seven. Elbette öyle bir güzel evlilik gerçekleştirin ki herkes sizin evliliğinizi örnek göstersin. Desinler ki, Ayfer'le İlyas'ın evliliği gibi evlilik yapın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesini unutmayın. En az üç çocuk. Çünkü, dedeler, nineler, babaanneler, anneanneler, hepsi torun bekliyorlar. Onları da bu mutluluktan mahrum etmeyin." diye konuştu.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu cüzdan ikinizden biriniz hakkı. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve muradımız öteki dünyada, esas dünyada, ahirette, cennet. Biz cennete gitmek istiyoruz. Bizim inancımız cenneti annelerin ayakları altına vermiştir. Bu cüzdan her zaman annelerindir, her zaman hanımların, her zaman kadınların hakkıdır. Sevgili Ayfer, bu cüzdanı sana teslim ediyorum ama sadece cüzdanı sana teslim etmiyoruz. Bir taraftan sabrı, bir taraftan inşallah doğacak çocuklarınızın büyümesini, yetişmesini ve hayırlı evlat olmasını sana teslim ediyoruz. Evin selametini sana teslim ediyoruz, bir de sevgili İlyas'ımızı sana teslim ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Allah bir yastıkta ömür boyu birlikte etsin inşallah."

Soylu, gelin ve damada altın hediye etti.