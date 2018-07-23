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Bakan Soylu nikah şahidi oldu: En az 3 çocuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)

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