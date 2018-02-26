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Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı 'veda' konuşması gündeme bomba gibi düşerken, BirGün yazarlarından Nurcan Gökdemir'in haberi kafaları karıştırdı. İşte Süleyman Soylu ile Berat Albayrak geriliminin perde arkası...

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'veda' konuşması olay yaratırken, istifa sinyali olarak değerlendirilen konuşma akıllara BirGün gazetesinin haberini ve iddiasını getirdi.

İşte Nurcan Gökdemir imzalı o haber:

Bakanlar arasındaki sorunlar kabine revizyonunu gündeme getirirken, beklentiye en çok Süleyman Soylu ve Berat Albayrak geriliminin yarattığı rahatsızlığın kaynaklık ettiği iddia ediliyor

Temmuz ayında on bir bakanlığı kapsayan kabine revizyonunun ardından ocak ayında yapılması beklenen ikinci operasyon, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet kaynakları tarafından yalanlansa da söylentiler gündemden düşmüyor. Tüm açıklamalara karşın sona ermeyen beklentinin nedenleri olarak, Erdoğan’ın seçimlere dönük planlamalarının yanı sıra kabinede yaşanan bazı sorunlar gösteriliyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sonrası 2019’u beklemeden fiilen başkanlık görevini üstlenmesinin, iktidar partisinde yarattığı sarsıntılar artarak sürüyor. Binali Yıldırım’ın “Başbakanlık” görevini resmen sürdürmesine karşın Erdoğan’ın aralarında Saray danışmanlarının da bulunduğu bir iç kabine ile hükümet çalışmalarına yön verdiği, bu küçük grupta yer alanların sadece Saray’dan talimat aldığı, damadı da olan Berat Albayrak’ın “ikinci patron” gibi davrandığı kulislerde sıklıkla dile getiriliyor.

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Soylu’dan rahatsızlık var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçmişi ile ilgili duyulan rahatsızlığın, AKP’yi ve hükümeti sıkıntıya düşüren açıklamaları ve tutumuna karşın “koruma altında” olmasının da özellikle partinin önde gelen bazı isimlerinin tepkisine yol açtığı da konuşulanlar arasında. Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu konuşuluyor.

Erdoğan’ın, Saray’daki danışmanlarının yanı sıra Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Abdülhamit Gül, ekonomi konusundaki farklı çıkışlarına karşın vazgeçmediği Nihat Zeybekçi, Fatma Betül Sayan, Süleyman Soylu gibi isimleri “iç kabine” gibi çalıştırdığı, dışarıda kalan bakanların yanı sıra Başbakan Yıldırım’ın bile bu gruptaki bazı isimlerle temasının çok az olduğu da kulislerde dillendiriliyor.

Revizyon kaçınılmaz

Erdoğan ve Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda ismin yalanladığı kabine revizyonunun kaçınılmaz olduğu beklentisi Ankara’ya hâkim. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılmasına “bugün” koşuluyla kesin gözle bakılan yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için kabineyi de kapsayan bazı düzenlemeler yapması bekleniyor. Erdoğan’ın bazı bakanları yerel seçimlerde aday göstermenin yanı sıra AKP’nin ve kendisinin “varlık-yokluk” seçimi olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini riske atmamak için daha aktif bir kadro oluşturmayı amaçladığı, bağlılığı ve istediği politikaları hayata geçirme becerisi ile ilgili kuşkusu olan bazı isimleri geri plana çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Süleyman Soylu nurcan gökdemir Trabzon istifa

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Syn Süleyman Soylu bulunduğu bakanlığın hakkını veren tek isimdir.çalışıyor çabalıyor.Reis birileri içinSoylu yu harcarsa hem AK Partiye hemde bu memlekete yazık eder. terörle gece gündüz uğraşıyor. Bu bakanlıktan alınırsa helede damadı için kırılacak çooook insan olur. umarım olmaz
kirilsan ne olacak sanki tepki koyma yeteneğiniz var bozuk para gibi adam harcarsınız siz en iyi bildiği sey budur.
Çürük bilo ABD vatandaşlığından 27 gun askerlik yapmis buro gemicikleri yuzduruyor.... FETO okulu ürünü bedelli damat ferit devleti yönetiyor!!!! Bunlar sürekli KANDIRILDIM deyip geçiyor... Vatan evlatları bedel ödüyor!!! Vah ülkem vahhh
Alayı emir eri. Bakanmış vekilmiş başkanmış... Hepsi hikaye. Devleti yöneten tek bir kişi var oda Tayyip. Onun da referansı Türk milleti değil. BOP ve İsrail. Boşuna haber yapmayın. Sülo bu gün var yarın yok. G. Te bi tekmeye bakar. Yere göğe sığdıramayan aktroller de iki güne hain yapar. Bknz. Ahmet davutoğlu başbakanlıktan alındığı gibi.
@mustafa_1986_yfcys EEYYY Soylu! Sen kimsin? haddini bilmelisin, sen kimsin ki saltanatın veliahtına yan bakarsın, sözle karşı gelirsin! Padişahım sen ve ahalin çok yaşa diyeceğine.,,, Sen veliahtı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırdın sanırım.İçişleri bakanı olarak T.C. halkının güvencesinin teminatı SEN olacağına sonun geldi diye muhalefet partisi başkanını tehdit etmene benzemez Osmanlılık ve Osmancılık sevdası.Böyle ediverirler koltuğundan.
benm bu güne kadar gördüğüm en çok yıpratılan ama en çok çalışan dürüst bir bakan Sayın Berat beydir Bakan olunca kendisine kıyak yapıldı diye çok ağıriftiralara uğradı Ben takip ettim ancak bakan sadece işine kitlenmiş gerçekten enerji konusunda ihtisasını konuşturuyor Ülke onun bakanlığı sırasında rahat etti aşa yukarı doğalgazda zamsız 3 yıl geçirdik Sonra çok güzel yatırımları var Kendisine saldıranlarla uğraşmıyor Yaşının çok üzerinde olgunluğu var sanki 20 yıllık bakan son derece ağır başlı tam bir bilim adamı gibi
@mobidik6765 desene bu asker kaçağı hainden besleniyon yoksa neden methedesin.
@mobidik6765 Bakan Damat (BERAT) Farit bey Bu övgünü duysa Kesin Sana Plaket verirdi. O bile şaşırır. bu yazdıklarına....
@mobidik6765 sayın cumhurbaşkanımız şu yorumunu okusa seni anlından öperdi
@mobidik6765 Fakirin ve dürüst, namuslu halkın sırtına bindirilen kayıp, kaçak ve köçek bedellerini içime sindiremiyorum ve bu soygunculuk kalemini kaldırdım diyebiliyorsa ben onun gerçek bir yurttaş olduğuna inanırım. Gerisi benim için palavra.
@mobidik6765 dik baya uzamış bildiğin lolipop yalama makinesi olmuşsun. Aktroll
bi insanin dilibedeninden uzun olursao dili keserler.adam yürümeyi öğrenmeden koşacam diye debeleniyor du
ŞU BERAT ALBAYRAK NE İŞ YAPAR ENERJİDE ÇAĞ ATLIYACAZ DEDİ ÇAĞ BİZE ATLADI Bİ İŞE YARAMAZ KASILA KASILA KONUŞUR BİRDE ALLERİ İLE KONUŞUR YAZIK AK PARTİ KAYBEDER İLK BENİ
@joe_black61 akp liysen zaten kayıpsın geri zekalı.beyinsiz
@bulentburak siz hep kaybediyorsunuz sanki sizde beyin var?
Baktılarki bu adam Erdoğandan sonra bi yerlere gelicek hemen fişlediler
erdoğan soyluyu görevden alıyor kürt oylarını almak icindir alamasın ha soylu ha sedat peker ikisi aynı mafya
sakin sakin bunu yapmayin suleyman bey i harcarsaniz bozuk para kadar degeriniz kalmaz isterseniz hafife alin bu halkı
SENİ O KOLTUKTA ZORLA MI TUTUYORLAR. İSTİFA ET GİTSİN.
Memleket gerçeği, görevini iyi yaptığı düşünülen veya görünenin, görevinden alınması. zanlımca hayırlı olmaz. Sayın Süleyman Soylu’nun varlığı kar yokluğu zarar. Devlet için. Bence
@guney_0302 Yani senin varlığın ülkeye zarar, ama toprağa kar devlet için. Bence !
suleyman soylu de yanayım bakanlıga dvam etsın geldigınden beriadam çok yol katetti
Tuğrul Türkeş misyonunu doldurdu şimdide Soylu doldurdu sırada Numan KURTULMUŞ var yeni ittifak üyeleri var eskiler miatlarını doldurdu)))
Hep yalan dolan..gazeteci boş kalınca böyle senaryolar yazar..
E hayırlısı olsun...Demokrat Parti'yi satmaması gerekiyordu..
Ah be Süleyman, kullanılma süren dolduğu an süpürüleceğini, yalakalığın yararı olmayacağını bilmiyor muydun? Ama yinede fazla üzülme Süleyman. Aile fertleri dışında herkesin başına gelecek bunlar.
Kullanılacaksın, atılacaksın. Senden öncekiler nerede sanıyorsun. ;)
bu işlerin çalışmayla,dürüstülükle filan alakası yok.ağzın laf yapıyorsa her zaman kazanırsın.iç işleriymiş.ülke teksasa döndü.tecavüzler,hırsızlık,kundaklama,adam kaçırma,bonzai,esrar,bunları benmi önleyecem,soylumu...
Cumhurbaşkanı bu trol gazeteciye cevabını verdi.kıçının üzerine otursun bir daha böyle yalanlar uydurmasın..okuyucularıda kandırmasın..
Bu yalancı dedikoducuya gereken cevap verildi. Soylu teröristleri ve sevenlerini üzmeye devam edecek....
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