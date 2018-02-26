Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sonrası 2019’u beklemeden fiilen başkanlık görevini üstlenmesinin, iktidar partisinde yarattığı sarsıntılar artarak sürüyor. Binali Yıldırım’ın “Başbakanlık” görevini resmen sürdürmesine karşın Erdoğan’ın aralarında Saray danışmanlarının da bulunduğu bir iç kabine ile hükümet çalışmalarına yön verdiği, bu küçük grupta yer alanların sadece Saray’dan talimat aldığı, damadı da olan Berat Albayrak’ın “ikinci patron” gibi davrandığı kulislerde sıklıkla dile getiriliyor.

Temmuz ayında on bir bakanlığı kapsayan kabine revizyonunun ardından ocak ayında yapılması beklenen ikinci operasyon, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet kaynakları tarafından yalanlansa da söylentiler gündemden düşmüyor. Tüm açıklamalara karşın sona ermeyen beklentinin nedenleri olarak, Erdoğan’ın seçimlere dönük planlamalarının yanı sıra kabinede yaşanan bazı sorunlar gösteriliyor.

Bakanlar arasındaki sorunlar kabine revizyonunu gündeme getirirken, beklentiye en çok Süleyman Soylu ve Berat Albayrak geriliminin yarattığı rahatsızlığın kaynaklık ettiği iddia ediliyor

Soylu’dan rahatsızlık var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçmişi ile ilgili duyulan rahatsızlığın, AKP’yi ve hükümeti sıkıntıya düşüren açıklamaları ve tutumuna karşın “koruma altında” olmasının da özellikle partinin önde gelen bazı isimlerinin tepkisine yol açtığı da konuşulanlar arasında. Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu konuşuluyor.

Erdoğan’ın, Saray’daki danışmanlarının yanı sıra Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Abdülhamit Gül, ekonomi konusundaki farklı çıkışlarına karşın vazgeçmediği Nihat Zeybekçi, Fatma Betül Sayan, Süleyman Soylu gibi isimleri “iç kabine” gibi çalıştırdığı, dışarıda kalan bakanların yanı sıra Başbakan Yıldırım’ın bile bu gruptaki bazı isimlerle temasının çok az olduğu da kulislerde dillendiriliyor.

Revizyon kaçınılmaz

Erdoğan ve Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda ismin yalanladığı kabine revizyonunun kaçınılmaz olduğu beklentisi Ankara’ya hâkim. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılmasına “bugün” koşuluyla kesin gözle bakılan yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için kabineyi de kapsayan bazı düzenlemeler yapması bekleniyor. Erdoğan’ın bazı bakanları yerel seçimlerde aday göstermenin yanı sıra AKP’nin ve kendisinin “varlık-yokluk” seçimi olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini riske atmamak için daha aktif bir kadro oluşturmayı amaçladığı, bağlılığı ve istediği politikaları hayata geçirme becerisi ile ilgili kuşkusu olan bazı isimleri geri plana çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.