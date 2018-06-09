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BAKAN SOYLU: O APOLETLERİ DEMİRTAŞ'A TAKIVERSİN

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

  *İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:  "Bence gücü yetiyorsa apoletleri söksün onları Edirne'de ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'a takıversin."   Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Muharrem İnce'ye ne yakışır biliyor musunuz?

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Bence gücü yetiyorsa apoletleri söksün onları Edirne'de ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'a takıversin."

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Muharrem İnce'ye ne yakışır biliyor musunuz? Bence gücü yetiyorsa apoletleri söksün onları Edirne'de ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'a takıversin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu partisinin Eyüpsultan İslambey Mahallesi Seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, "Taksim'de 2 ağaç için kıyameti kopardılar değil mi? Tayyip Erdoğan dedi ki 'Atatürk Havalimanı'nı 3. Havalimanı'na taşıyorum. Orayı da dünyanın en büyük yeşil alanı yapıyorum. Oraya da Millet Bahçesi adını veriyorum' Hiçbir tane 'Gezici'den 'Allah bu adamdan razı olsun. Doğru bir iş yapıyor' diye duydunuz mu? Peki bunların derdi ağaç mıymış? Bunların derdi ağaç değil. Ağaç olmadığı o gün belliydi zaten. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak, bu da 'Geziciler'e kapak olsun" diye konuştu.

"O APOLETLERİ DEMİRTAŞ'A TAKSIN"
Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: Birisi de apolet sökmeye heveslenmiş. Sen ömrün de tahtadan çivi söktün mü de apolet söküyorsun? Tahtaya çivi çakmak demiyorum. O iş ister yani. Keseri tutmasını bileceksin. Çiviyi tutmasını bileceksin. Onu vurmasını bileceksin. Parmağına vurmadan çakmasını bileceksin. Metin Temel PYD'yi de PKK'yı da oradan kovdu. Ne demek istiyor biliyor musunuz Muharrem İnce? Kendi dilini konuşmuyor, bu toprakların dilini konuşmuyor. Diyor ki siz Avrupa'dan Amerika'dan izin almadan nasıl Afrin'e girersiniz. Giren kim? Metin Temel. 'İlk önce ondan başlayacağız. Onun apoletlerini sökmeden başlayacağız'. Yoksa iftar bahane. Tayyip Erdoğan'ın davetli olduğu iftara gitmiş de alkışlamış da bunların hepsi bahane. Muharrem İnce'ye ne yakışır biliyor musunuz? Bence gücü yetiyorsa apoletleri söksün onları Edirne'de ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'a takıversin"
Bir vatandaşın "Kandil'i temizleyin" demesi üzerine Soylu, "Size bir şey söyleyeyim mi? Kandil'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir operasyon yapacak ki kimsenin ruhu duymayacak. Eskiden o işler zordu bizim için. Şimdi zamanlaması bize ait. Biz doğru zamanda doğru yerde operasyon yapar bir musibeti daha inşallah bu bölgeden temizlemiş olur ve Türkiye dünyaya terörle mücadelenin nasıl olduğunu hep birlikte gösterebilme fırsatına sahip olur" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun konuşması
-Dinleyenlerden detaylar

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