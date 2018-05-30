HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Soylu, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni'nde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,  Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen 16'ıncı Dönem Mezuniyet törenine katıldı.

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen 16'ıncı Dönem Mezuniyet törenine katıldı. Buradaki konuşmasında ailelere seslenen Soylu, "Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, " Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, kaçak göçmenlerin güzergahları bizde ama Allahın izniyle bütün bunlarla mücadele edecek güç de akıl da bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik, polis yetiştiremezdik robot imal ederdik ama bize polis lazım. Bize merhametli, vicdanlı suçluyla masumu ayıran, hukuktan ayrılmayan ve milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım" dedi.

GÜVENLİK VE UYUŞTURUCU KONULARINA DEĞİNDİ

Konuşmasında kent güvenlik sistemlerine değinen Soylu," Ülke genelinde ve il ve ilçe merkezlerinde 13 bin 708 görüntüleme merkezinde 38 bin 78 kamera, kent güvenlik sistemi kapsamında faaliyettedir. 2016 yılında bin 450 olan plaka tanıma sistemi nokta sayısı bin 958'e çıkarılmıştır. Yıl sonuna kadar bin 667 noktada daha kurulum planlanmaktadır. Sadece İstanbul'da 2015'te 36 bin 685 olan polis sayısı maalesef o FETÖ belası sebebiyle ihraçlara rağmen 38 bin 603'e çıkarılmıştır. Bu noktada bir zafiyete izin vermedik. 2016'da uyuşturucu satıcısı, yılbaşından bugüne kadar 7 bin 638 tanesini tutukladık. Terörle mücadele ediyoruz. 2018 itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'du dün 30'a tamamladık. Asayişte, trafikte ve diğer başlıklarımızda da bu şekilde gelişmeler kaydedilmektedir" dedi.

Soylu, uyuşturucu konusunda ise, "Ülke genelinde 2016'da 7 bin 601 olan tutuklu uyuşturucu satıcısı rakamı 2017'de 21 bin 408 olmuştur. Yılbaşından bugüne kadar da 7 bin 698 tanesini daha tutukladık" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU AİLELERE SESLENDİ: ONLARIN MÜFETTİŞİ OLUN

"Geçen yıl mayıs ayının son günlerinde yine bu güzel eğitim yuvasında 499 kardeşimizin mezuniyet törenine katılmıştım bugün de tüm Türkiye genelinde 2 bin 373 öğrencimiz olmak üzere burada 442 öğrencimizin yemin merasimine şahitlik edeceğiz" diyen Bakan Soylu, ailelere seslenerek, " Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

DERECEYE GİREN KIZ ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Sadece belirli mesleklerin yeminle başladığını belirten Bakan Soylu, " Devlet elinize yetki, belinize silah verecek. Size şerefli bir üniforma verecek. Yeri geldiğinde vatandaşın emniyeti için, vatanın selameti için o üniformayı kefen diye giymeye hazır olacaksınız. Vatandaş huzurlu uykusunu uyusun diye siz uyumayacaksınız" ifadelerini kullandı. Soylu, kız öğrencileri "Bizim erkekler bu sefer nal toplamış galiba. İlk 3, kız biliyorsunuz değil mi? Kızları tebrik ederim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Öğrencilerin kep atması ile tören sona erdi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Papua Yeni Gine, Facebook’u bir ay yasaklayacakPapua Yeni Gine, Facebook’u bir ay yasaklayacak
Ek fotoğraflar / Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendiEk fotoğraflar / Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.