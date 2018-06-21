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Bakan Soylu, Romanlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 03:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bir taraftan Marmaray yapan, bir taraftan Avrasya'yı yapan, bir taraftan üçüncü havalimanını yapan, bir taraftan üçüncü boğaz köprüsü yapan, Osmangazi Köprüsü yapan, İstanbul-İzmir oto yolunu yapan, ama bir taraftan her 100 liranın 86 lirasını faize vermediği için dönüp bu ülkede engellilerine sahip çıkan bir Türkiye var"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan Marmaray yapan, bir taraftan Avrasya'yı yapan, bir taraftan üçüncü havalimanını yapan, bir taraftan üçüncü boğaz köprüsü yapan, Osmangazi Köprüsü yapan, İstanbul-İzmir oto yolunu yapan, ama bir taraftan her 100 liranın 86 lirasını faize vermediği için dönüp bu ülkede engellilerine sahip çıkan bir Türkiye var." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde Romanlarla bir araya gelen Soylu, burada doğup büyüdüğünü dile getirerek, bugüne kadar hemşehrilerini bir an olsun unutmadığını söyledi.

Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Soylu, "İnşallah 24 Haziran'da desteklerinizle birlikte ülkemizi çok güzel başlangıçlara hazırlayacağız. Şunu ifade etmek istiyorum. Hepimiz çok zor dönemlerden geçtik. Türkiye çok zor, sıkıntılı dönemlerden geçti. Hepimiz hatırlıyoruz. İnsanımızın hastanelerde gece yarısından sabaha kadar doktor beklediği günleri hatırlıyoruz. Hepimiz 1999 depreminde bu ülkede ölülerimizin yerde kaldığını, ceset torbalarını bulamadığımız günleri hatırlıyoruz. Hepimiz çöplerin dağ gibi olduğu günleri hatırlıyoruz. Bugün tam tersi bu yönün nereye gittiğine bakın." diye konuştu.

Büyük projelerin yarım bırakılmaması gerektiğini vurgulayan, Soylu, "Bir taraftan Marmaray yapan, bir taraftan Avrasya'yı yapan, bir taraftan üçüncü havalimanını yapan, bir taraftan üçüncü boğaz köprüsü yapan, Osmangazi Köprüsü yapan, İstanbul-İzmir oto yolunu yapan, ama bir taraftan her 100 liranın 86 lirasını faize vermediği için dönüp bu ülkede engellilerine sahip çıkan bir Türkiye var. Eskiden Almanya'ya, Avrupa'ya ambulans helikopterlerine, ambulans uçaklarına özenirdik. Şimdi şükürler olsun ki benim ülkemde hastanın parası olsun olmasın ambulans helikopter, ambulans uçak emrinde. Şimdi böyle bir Türkiye tablosu var." ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye'yi geride bırakmanın zamanı geldiğini vurgulayan Soylu, yürütülen çalışmaların yarım kalmaması için destek istedi.

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24 haziran Gaziosmanpaşa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Raoman seçim

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