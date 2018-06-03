HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Soylu, sahur programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 05:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bakın bu ülkede yıllarca insanlar kıyafetleri sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediler. Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türkiye'de. Hala bunu kendine bir mesele olarak edinenler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor zamanlardan geçti. Ama bugün Türkiye özgürlüklerini, herkesin kendini ifade edebilmesini, demokrasiyi ve bu ülke hep birlikte yarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamaktadır" - "Yıllarca köle ticareti yaparak ekonomilerini ayakta tutanlar, sömürgelerle beraber ekonomilerini ayakta tutanlar bugün aynı sistemi uygulamak istiyorlar. Kim bu sisteme karşıysa da onu tasfiye etmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek istemelerinin sebebi bu"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakın bu ülkede yıllarca insanlar kıyafetleri sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediler. Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türkiye'de. Hala bunu kendine bir mesele olarak edinenler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor zamanlardan geçti. Ama bugün Türkiye özgürlüklerini, herkesin kendini ifade edebilmesini, demokrasiyi ve bu ülke hep birlikte yarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamaktadır." dedi.

Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen sahur programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, bugün ülkenin her tarafında herkesin hiç korkmadan kendi değerlerini yaşamasını ve yaşatmasını sağlayabilme kabiliyetini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bakın bu ülkede yıllarca insanlar kıyafetleri sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediler. Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türkiye'de. Hala bunu kendine bir mesele olarak edinenler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor zamanlardan geçti. Ama bugün Türkiye özgürlüklerini, herkesin kendini ifade edebilmesini, demokrasiyi ve bu ülke hep birlikte yarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin çok güçlü ve kuvvetli dinamiklere sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinden 2017 sonuna kadar, 1,5 yıl geçmeden Türkiye turist sayısını 26 milyondan 33 milyona çıkardı. Türkiye yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye istihdamında çok büyük bir gedik vermedi. Türkiye sanayi ölçeğinde büyüdü. Türkiye savunma sanayini yüzde 65'lere getirdi, hedefini yüzde 85'lere koydu. Millilik ve yerlilik oranı. Dünyada hiçbir ülke darbe olduktan hemen sonra bu kadar rahat toparlayabilme fırsatına sahip olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil."

Soylu, Türkiye'nin enerji konusunda dünyanın en önemli geçiş güzergahı olduğuna dikkati çekerek, "Biz iki enerji çanağının arasındayız. Birisi Hazar Havzası, birisi de Ortadoğu enerji havzası. Bizden daha güvenli bir ülke yok biliyor musunuz? Geçiremezler başka bir yerden. Yaklaşık 2050 yılında Almanya doğalgazının yüzde 90'ını yurt dışından alacak. İthal edecek yani. Nereden gelecek bu? Sadece Rusya hattından mı gelecek? Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye bu anlamda dünyanın en güvenli geçiş güzergahı. Demokratik bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkındaki ifadelerine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Şu çelişkiye bakar mısınız? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı çıkıyor, Zeytin Dalı Operasyonu'nda büyük bir kahramanlık ortaya koyan generalimize diyor ki 'Sen Cumhurbaşkanı'nın yemeğine gittin onu ayakta alkışladın veya oturarak alkışladın. Geleceğim 30 Ağustos'ta ilk seni emekli edeceğim, apoletlerini sökeceğim.' Öbür taraftan da diyor ki 'Demirtaş'ı serbest bırakalım.' Benim demin ona bir önerim oldu. O apoletleri sök ama adamsan ama şerefli bir adamsan Demirtaş'ın omzuna tak o apoletleri. Sana o yakışır."

Bakan Soylu, yıllarca köle ticareti yaparak, sömürgelerle birlikte ekonomilerini ayakta tutmaya çalışanların bugün aynı sistemi uygulamak istediklerini belirterek, "Kim bu sisteme karşıysa da onu tasfiye etmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek istemelerinin sebebi bu." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Salih Çakır eşlik etti.

Program sonunda, Soylu'ya "61" numaralı İstanbul Gümüşhanespor forması hediye edildi.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölüBurdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü
GÜNCELLEME - Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesiGÜNCELLEME - Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kağıthane Sahur Programı

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

İlginizi Çekebilir

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.