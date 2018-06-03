Bakan Soylu, sahur programına katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakın bu ülkede yıllarca insanlar kıyafetleri sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediler. Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türkiye'de. Hala bunu kendine bir mesele olarak edinenler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor zamanlardan geçti. Ama bugün Türkiye özgürlüklerini, herkesin kendini ifade edebilmesini, demokrasiyi ve bu ülke hep birlikte yarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamaktadır." dedi. Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen sahur programına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, bugün ülkenin her tarafında herkesin hiç korkmadan kendi değerlerini yaşamasını ve yaşatmasını sağlayabilme kabiliyetini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bakın bu ülkede yıllarca insanlar kıyafetleri sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediler. Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türkiye'de. Hala bunu kendine bir mesele olarak edinenler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor zamanlardan geçti. Ama bugün Türkiye özgürlüklerini, herkesin kendini ifade edebilmesini, demokrasiyi ve bu ülke hep birlikte yarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin çok güçlü ve kuvvetli dinamiklere sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu şunları kaydetti: "15 Temmuz 2016 tarihinden 2017 sonuna kadar, 1,5 yıl geçmeden Türkiye turist sayısını 26 milyondan 33 milyona çıkardı. Türkiye yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye istihdamında çok büyük bir gedik vermedi. Türkiye sanayi ölçeğinde büyüdü. Türkiye savunma sanayini yüzde 65'lere getirdi, hedefini yüzde 85'lere koydu. Millilik ve yerlilik oranı. Dünyada hiçbir ülke darbe olduktan hemen sonra bu kadar rahat toparlayabilme fırsatına sahip olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil." Soylu, Türkiye'nin enerji konusunda dünyanın en önemli geçiş güzergahı olduğuna dikkati çekerek, "Biz iki enerji çanağının arasındayız. Birisi Hazar Havzası, birisi de Ortadoğu enerji havzası. Bizden daha güvenli bir ülke yok biliyor musunuz? Geçiremezler başka bir yerden. Yaklaşık 2050 yılında Almanya doğalgazının yüzde 90'ını yurt dışından alacak. İthal edecek yani. Nereden gelecek bu? Sadece Rusya hattından mı gelecek? Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye bu anlamda dünyanın en güvenli geçiş güzergahı. Demokratik bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.