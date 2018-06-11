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Bakan Soylu, sahur programlarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 05:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Gençler, 24 Haziran’da tercihi sizler yapacaksınız, siz karar vereceksiniz. Hayat gerçektir ve 7 Haziran’la 1 Kasım arası biraz fazla milletvekili çıkaran HDP’nin, Türkiye’yi nasıl yakıp yıktığını gördünüz. 1 Kasım’da da AK Parti tekrar iktidara geldiğinde yerine nasıl oturmak zorunda olduğunu hep beraber gördünüz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gençler, 24 Haziran’da tercihi sizler yapacaksınız, siz karar vereceksiniz. Hayat gerçektir ve 7 Haziran’la 1 Kasım arası biraz fazla milletvekili çıkaran HDP’nin, Türkiye’yi nasıl yakıp yıktığını gördünüz. 1 Kasım’da da AK Parti tekrar iktidara geldiğinde yerine nasıl oturmak zorunda olduğunu hep beraber gördünüz." dedi

Bakan Soylu, Sultangazi'de bir restoranda düzenlenen sahur programına, ardından da Trabzon Dernekler Federasyonu'nun gerçekleştirdiği sahur programına katıldı.

Buralarda konuşan Soylu, Türkiye'nin iyi yönetildiğini vurgulayarak, ülkenin potansiyelini iyi kullandığını ve elindeki değerlerini iyi ölçtüğünü söyledi.

Türkiye'nin doğru adımlar attığının altını çizen Soylu, "Bu doğru adımlar sebebiyle suyun üstünde. Yoksa başı suyun altında çoktan kalırdı. Çünkü başını dertten hiç kurtarmak istemediler. Türkiye’yi hürriyetsizlikle baskılamaya çalıştılar. Kiminin düşüncesine, kiminin etnik kökenine, kiminin fikrine, kiminin mezhebine, kiminin başörtüsüne saldırarak, aslında bizim medeniyetimizi tutuklu bir hale getirmeye çalıştılar." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin zengin bir medeniyetten geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Sadece bugün değil bilesiniz ki bu millet, fırsatını bulduğunda her an ne yaptığını çok iyi biliyor. Bu millet şimdi üstünlüklerimizi teker teker yöneterek bu coğrafyaya kazandırıyor. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu arazinin değerini alçaltmak için de ellerinden gelen her şeyi yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Terörizm, ekonomik kriz, anarşizm, laik, anti laik, başörtülü, başörtüsüz bütün ayrımların hepsini gerçekleştirdiler. Sadece bu arazinin değeri düşsün diye ama bugün daha da yükselmiş durumda. Çünkü onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var."

Trabzon'un her şeyiyle mükemmel bir şehir olduğunu belirten Soylu, Trabzon'un kendisine en büyük onuru Trabzon milletvekili olarak verdiğini anlattı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da bana orada milletvekili olarak çalışma şerefi verdi. Trabzon güçlü bir şehirdir. Ne şehrinizi ne de tarihinizi unutun, hiçbir şeyi unutmayın. Sıla-i rahim Allah’a giden bir yoldur, bilesiniz. Memleket, toprak ziyareti çok önemlidir. Gençler, 24 Haziran’da tercihi sizler yapacaksınız, siz karar vereceksiniz. Hayat gerçektir ve 7 Haziran’la 1 Kasım arası biraz fazla milletvekili çıkaran HDP’nin, Türkiye’yi nasıl yakıp yıktığını gördünüz. 1 Kasım’da da AK Parti tekrar iktidara geldiğinde yerine nasıl oturmak zorunda olduğunu hep beraber gördünüz.

Bu ülke hepimizin ama şimdilik bu ülkenin sorunlarını sizin adınıza ve sizle beraber yükleniyoruz. Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 18'e düşürdü, bunun da bir sebebi var. Genç nüfusun dinamizmini ülkenin ekonomisine katmak durumundayız. Onun için karar sizindir, kararı siz vereceksiniz. Birileri gibi, Muharrem İnce gibi Selahattin Demirtaş’ın bütün yaptıklarından sonra bahar kelebeği olup Selahattin Demirtaş hapisten çıksın diye kampanya yürütenlerin olduğu bir Türkiye’yi hep beraber izliyoruz."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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