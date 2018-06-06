Bakan Soylu, sahurda gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'a hep birlikte daha güçlü hazırlanmalıyız. Bize çelme takanlara ciddi bir mesaj vermeliyiz. Merak etmeyiniz, Türkiye iyi bir yolda gitmektedir ve bunu da demokrasiyle oyla reyle sağlamıştır." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında, Şişli'de sahur programında gençlerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.
24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu anlatan Soylu, "24 Haziran bize yepyeni bir kapı açacak bir seçimdir. Ve bunu millet iradesi açacaktır. Sizden 24 Haziran için hem güçlü bir destek istiyor, hem de güçlü bir çalışma istiyoruz. Artık o meşum günleri, o zor günleri ve bir daha hatırlanmaması istenen o günleri geride bırakalım. Yepyeni bir Türkiye'ye yepyeni bir başlangıca hep birlikte adım atalım. İşlerimizi yarım bırakmayalım." diye konuştu.
Her seçimden sonra Türkiye'nin yeni bir hamle yapıp yeni bir adım attığını aktaran Soylu, "24 Haziran'a hep birlikte daha güçlü hazırlanmalıyız. Bize çelme takanlara ciddi bir mesaj vermeliyiz. Merak etmeyiniz, Türkiye iyi bir yolda gitmektedir ve bunu da demokrasiyle oyla reyle sağlamıştır." ifadelerini kullandı.
24 Haziran'ın çok önemli bir dönemin başlangıcı olacağını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"CHP'nin Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istemesinden, paşamıza, Afrin Komutanına, kahramanına saldırıp sen ki sen niye, "O Afrin'e o askerin, jandarmanın, polisin başında girdin' diye hınç almak istemesinden her şey anlaşılmaktadır. Bakın hepsi nasıl bir araya geldiler, Selahattin Demirtaş'ı hapishaneden çıkarabilmek için? Hadi güçleri yetsin de çıkarsınlar bakayım."
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