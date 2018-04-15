Bakan Soylu Santa Harabeleri’ni gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon ile Gümüşhane arasındaki önemli turizm merkezlerinden Santa Harabeleri’nin orjinalliğini, tarihselliğini bozmadan korumak gerektiğini söyledi.

Dün akşam geldiği Trabzon’da bu sabah beraberindekiler ile birlikte Santa Harabaleri’ne geçen Bakan Soylu, bölgede yapılmakta olan alt yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un yanı sıra Gümüşhane’den gelen Vali Okay Memiş de yer alırken, Bakan Süleyman Soylu, “Gizli kalmış bir cennet” olarak nitelendirdiği Santa Harabeleri’ni koruyarak turizme kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Soylu, Santa Harabeleri’nin antik çağdan itibaren kendine has bir yerleşim yeri olduğunu, daha sonra da 1461’de Trabzon’un Osmanlı tarafından fethinden sonra Rumlar’ın gelip burada bir yaşam kurmaya çalıştığını hatırlatarak “Burası hakikaten hem tarihsel olarak hem bugüne kalmış eserler olarak bizim için bir zenginlik numunesi. Burayla ilgili 3 konu var. Bir; buranın muhafazası korunması nasıl olmalıdır ? İki; halkımız ve turistler buraları nasıl görmelidir. Üç; bu konuda biz genel çevresel olarak buraya mikro alt yapı olarak neler yapabiliriz ? üzerinde çalışıyoruz. Yine burası bir taraftan Karaca Mağarası ile bir taraftan Taşköprü ile Limni ile Süleymaniyesi ile öbür taraftan Sümelası ile Çakırgölü ile Ziganası ile çok nefis bir destinasyondur. Bu destinasyonu harekete geçirmek lazımdı. Bunun için ulaşım önemliydi. Bir de en önemlisi buranın orjinalliğini tarihselliğini bozmamak lazım. Burayı hep beraber korumalıyız. Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet burası. Yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef biz gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz, ufalamamak lazım. Burası gizli kalmış cennet burayı muhafaza etmek lazım. Buranın kendi yerleşikleri, dokusu var ama bizim sorumluluğumuz kadar buranın yerleşiklerinin de aynı sorumluluğu hissetmesi lazım” diye konuştu.