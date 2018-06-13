Bakan Soylu, Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'Kandil'e, Afrin'e giremezsiniz' dediler, girdik ne oldu? Yarın Kandil'i de alacağız. Ne olacak? Bugün Türkiye kendi iradesini ortaya koyan bir ülkedir. Demokrasi ile beraber, oyla sandıkla bunu gerçekleştiren bir ülkedir." dedi.

Ayazağa'da halka hitap eden Soylu, "Size bir müjde vereyim" diyerek başladığı konuşmasında, "Az önce yolda gelirken Emniyet Genel Müdürüm beni aradı. Dedi ki, 'Diyarbakır'da suikast için gelmiş teröristleri kıskıvrak yakaladık. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlatan Soylu, bu hizmetlerin devam etmesi için destek istedi.

Soylu, AK Parti iktidarı öncesinde halkın çok ciddi sorunlar yaşadığını, hastanelerin yetersiz kaldığını ve tedavi göremeyen insanların olduğunu belirterek, AK Parti iktidarıyla birlikte en ücra köye kadar sağlık hizmeti veren bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarlarıyla birlikte sağlık, eğitim, ekonomi ve savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yaptığını aktaran Soylu, Türkiye'nin yerli silah ve helikopter üreten bir ülke haline geldiğini kaydetti.