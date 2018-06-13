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Bakan Soylu, Sarıyer'de vatandaşlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "'Kandil'e, Afrin'e giremezsiniz' dediler, girdik ne oldu? Yarın Kandil'i de alacağız. Ne olacak? Bugün Türkiye kendi iradesini ortaya koyan bir ülkedir. Demokrasi ile beraber, oyla sandıkla bunu gerçekleştiren bir ülkedir" - "Bu seçimi kazanmamız yetmez, çok güçlü bir şekilde kazanmamız gerekir. Bizi her konu da eleştirebilirler ama biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'Kandil'e, Afrin'e giremezsiniz' dediler, girdik ne oldu? Yarın Kandil'i de alacağız. Ne olacak? Bugün Türkiye kendi iradesini ortaya koyan bir ülkedir. Demokrasi ile beraber, oyla sandıkla bunu gerçekleştiren bir ülkedir." dedi.

Ayazağa'da halka hitap eden Soylu, "Size bir müjde vereyim" diyerek başladığı konuşmasında, "Az önce yolda gelirken Emniyet Genel Müdürüm beni aradı. Dedi ki, 'Diyarbakır'da suikast için gelmiş teröristleri kıskıvrak yakaladık. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlatan Soylu, bu hizmetlerin devam etmesi için destek istedi.

Soylu, AK Parti iktidarı öncesinde halkın çok ciddi sorunlar yaşadığını, hastanelerin yetersiz kaldığını ve tedavi göremeyen insanların olduğunu belirterek, AK Parti iktidarıyla birlikte en ücra köye kadar sağlık hizmeti veren bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarlarıyla birlikte sağlık, eğitim, ekonomi ve savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yaptığını aktaran Soylu, Türkiye'nin yerli silah ve helikopter üreten bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Soylu, terörle mücadelede Türkiye'nin ciddi başarı elde ettiğini vurgulayarak, ABD'nin itirazına rağmen Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonu'nun yapıldığını ve terörün o bölgeden temizlendiğini söyledi. Bakan Soylu, "Şimdi ne kadar çatlarlarsa da çatlasınlar, ne kadar patlarlarsa patlasınlar, okyanus ötesinden parmak sallayarak korkan bir Türkiye yok bugün. Bugün güçlü bir Türkiye var. 'Kandil'e, Afrin'e giremezsiniz' dediler, girdik ne oldu? Yarın Kandil'i de alacağız. Ne olacak? Bugün Türkiye kendi iradesini ortaya koyan bir ülkedir. Demokrasi ile beraber Oyla sandıkla bunu gerçekleştiren bir ülkedir." diye konuştu.

Terör örgütleri PKK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ ile mücadelenin yarım kalmaması için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, aynı şekilde uyuşturucu ile mücadelede de ciddi başarı elde ettiklerini ve yarım kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik söylemlerini eleştirerek, bunun "teröre destek vermek" anlamına geldiğini ifade etti.

Seçimlere çok az süre kaldığını hatırlatan Soylu, "Bu seçimi kazanmamız yetmez, çok güçlü bir şekilde kazanmamız gerekir. Bizi her konu da eleştirebilirler ama biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ak parti

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