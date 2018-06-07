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BAKAN SOYLU, ŞİŞLİ'DE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 01:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen iftar programında konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen iftar programında konuştu. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Soylu, daha sonra Şişli'de organize edilen iftar programına katıldı.
Burada konuşan Soylu, "Herkesin bir sorumluluğu var. Eğer bu ülkede bu sorumluluğu milletin birliğini yok etmek üzere kullananları, bu ülke hukuk çerçevesinde almış hapse koymuşsa, bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kampanyamızın ve 24 Haziran'daki seçimlerin gündemi Selahattin Demirtaş olmamalıydı. Onu aday yapanlar, bu istismarı kullanmak için aday yapabilirler. Tıynetleri odur çünkü. PKK'nda tıyneti budur. Yıllardan beri siyasetin içinde olanlar, bu ülkenin önemli partilerinde görev yapanlar, bu kadar büyük bir günahın içerisinde olan bir kişiyi dışarı çıkarmak üzere ortak bir kumpanya yürütmemeliydiler" dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik söylediği 'Cumhurbaşkanı olursam apoletlerini sökeceğim' açıklaması hakkında şu açıklamayı yaptı; "2'inci Ordu Komutanına saldırmalarının temel sebebi aslında Afrin'i alması. 'Siz Afrin'i bu komutanla almışsanız ben onun apoletlerini sökerim' Bir iftar yemeğine gitti diye bir komutanın apoletleri sökülür mü? İftar yemeği de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iftar yemeği. Malatya'da verilen ve Cumhurbaşkanı katıldığı için orasının protokolünün katılmasının zorunlu olduğu iftar yemeği. Bu kadar sinsi ve 28 Şubat vari bir hamleyi uzun zamandan beri ilk kez gördüm. Bu tembihlenmiş, tasarlanmış bir hamledir. Bu milli bir hamle değildir. Gayrimilli bir hamledir. Bu başka topraklarda alelacele bir pozisyon oluşturmak maksadıyla tasarlanmış ve plana koyulmuş bir hamledir"

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun gelişi
-Salondakilerle tokalaşması
-Soylu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

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