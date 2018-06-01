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Bakan Soylu: "Sizin Süleymanınızım. Eski Süleyman

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da yapılan Fevzi Çakmak Cami’nin ibadete açılışına katıldı.

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da yapılan Fevzi Çakmak Cami’nin ibadete açılışına katıldı. Bakan Soylu, caminin açılışı öncesi burada toplananlarla selamlaştı ve sohbet etti. Bakan Soylu, yaptığı kısa konuşmada, “Bugüne kadar bize verilen görevlerde sizleri mahçup etmedik. Allahımıza şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şimdi huzurunuzda İçişleri Bakanı olarak ama esas olarak ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak bulunuyorum” dedi. Soylu, toplanan kalabalığa hitaben, “Sizin şunları bilmenizi istiyorum. Sizin Süleyman'ınızım, eski Süleyman. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Allah'ımıza çok şükürler olsun karşınızda alnımız ak, aynı buluştuğumuz günlerde olduğu gibi yüzümüz aynıdır. İnşallah bu süreç içerisinde daha çok birlikte olacağız” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Fevzi Çakmak Cami’nin açılış kurdelesini kesen Bakan Soylu, cuma namazını da burada kıldı.

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