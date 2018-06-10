Bakan Soylu, Sultangazi'de vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık oligarşik bürokrasinin de uluslararası faiz çetesinin de tekeri altında kalan bir Türkiye değil, artık iki darbe arasında zihni sıkışmış bir Türkiye değil, yarın üretimi, istihdamı, aynı birinci sıçramayı yaptığı gibi ikinci sıçramayı gerçekleştirebilecek bir Türkiye var." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından, Sultangazi Samsunlular Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi Samsunlular Derneği'nde konuşan Soylu, AK Parti iktidarları öncesinde halkın çok ciddi sorunlar yaşadığını, hastanelerin yetersiz olduğunu ve tedavi göremeyen insanların olduğunu anlatarak, AK Parti iktidarıyla birlikte en ücra köye kadar sağlık hizmeti veren bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarlarıyla birlikte, sağlık, eğitim, ekonomi ve savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yaptığını aktaran Soylu, Türkiye'nin yerli silah ve helikopter üreten bir ülke haline geldiğini kaydetti.