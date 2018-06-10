Bakan Soylu, Sultangazi'de vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık oligarşik bürokrasinin de uluslararası faiz çetesinin de tekeri altında kalan bir Türkiye değil, artık iki darbe arasında zihni sıkışmış bir Türkiye değil, yarın üretimi, istihdamı, aynı birinci sıçramayı yaptığı gibi ikinci sıçramayı gerçekleştirebilecek bir Türkiye var." dedi.
Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından, Sultangazi Samsunlular Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sultangazi Samsunlular Derneği'nde konuşan Soylu, AK Parti iktidarları öncesinde halkın çok ciddi sorunlar yaşadığını, hastanelerin yetersiz olduğunu ve tedavi göremeyen insanların olduğunu anlatarak, AK Parti iktidarıyla birlikte en ücra köye kadar sağlık hizmeti veren bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını söyledi.
AK Parti iktidarlarıyla birlikte, sağlık, eğitim, ekonomi ve savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yaptığını aktaran Soylu, Türkiye'nin yerli silah ve helikopter üreten bir ülke haline geldiğini kaydetti.
Soylu, terörle mücadelede Türkiye'nin ciddi başarı elde ettiğini vurgulayarak, ABD'nin itirazına rağmen Afrin operasyonun yapıldığını ve terörün o bölgeden temizlendiğini ifade etti.
Terör örgütleri PKK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ ile mücadelenin yarım kalmaması için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, aynı şekilde uyuşturucu ile mücadelede de ciddi başarı elde ettiklerini ve yarım kalmaması gerektiğini vurguladı.
- "Artık insansız hava aracımızı başka ülkeden almıyoruz"
Sultangazi Sinoplular Derneğini önünde de halka hitap eden Soylu, Türkiye'nin makus talihini yendiğini belirterek, "Biz artık insansız hava aracımızı başka ülkeden almıyoruz, kendi mühendislerimiz üretiyor. Atak helikopterini de üretiyor, Cirit füzesini de üretiyor, Altay tankını da üretmeye başlıyor." dedi.
Türkiye'nin büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:
"Şu yeni yatırımlarla o kadar çok iş alanları açılacak ki... Şu yeni sistemle o kadar iş alanları açılacak ki... Artık oligarşik bürokrasinin de uluslararası faiz çetesinin de tekeri altında kalan bir Türkiye değil, artık iki darbe arasında zihni sıkışmış bir Türkiye değil, yarın üretimi, istihdamı, aynı birinci sıçramayı yaptığı gibi ikinci sıçramayı gerçekleştirebilecek bir Türkiye var."
Bakan Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik söylemlerini eleştirerek, bunun "teröre destek vermek" anlamına geldiğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Sultangazi Merkez Cami önünden başlayan "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.
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