Bakan Soylu: Türkiye çok ciddi testlerden geçiyor

Son Güncelleme 38 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:51 |38 dakika önce

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye çok ciddi testlerden geçtiğini, dünyanın bu bölgesi için çok farklı hesapların devrede olduğunu ifade ederek, "DEAŞ tehditi bitti. Ama, sınırımızın güneyindeki faaliyetler en üst düzeydedir. 40 yıldır Türkiye teröristlerle mücadele ederken, yabancı güçler teröristlere 4 bin TIR silah gönderip, güya sınır koruma ordusu kurmaya kalktılar. Tek bir soru sormak isterim. Bu sınır koruma ordusu kimin ordusu, kime karşı koruyacak? Buradan 9 bin kilometre ötedeki ülkenin sınırını mı?" diye konuştu.Siirt'ten sonra Eruh ilçesine giden Bakan Soylu, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler ile ilgili bilgi verdi. AK Partin merkez ilçe kongresine katılmak için Siirt'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Spor Salonu'nda düzenlenen merkez ilçe kongresine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün başlattığı Afrin operasyonuna değinen Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Dün itibari ile Afrin'de insanlığın, medeniyetinin namusunu kurtarmak için bu coğrafyada sözde değil, doğru dürüst gerçek huzuru tesis etmek için operasyona başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman ordumuza, evlatlarımıza, başarılar diliyoruz. Milletimizin duası ordumuzla beraberdir. Eller bu sabah Türkiye'nin her yerinde semaya açıldı. Bu gece sabahlara kadar Fatihalar, Fetih süreleri okundu. Bizim evlatlarımızın kılıcı keskin olsun. Ve etrafımızda dış güçler tarafından desteklenen şer şebekelerini ellerinin tersiyle itsinler ve boğabilsinler diye dua edelim. Allah. evlatlarımızı hem muhafaza eylesin hem de muaffak etsin. Ayağına taş değdirmesin." Türkiye'nin çok ciddi testlerden geçtiğini, dünyanın bu bölgesi için çok farklı hesapların devrede olduğunu söyleyen Bakan Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden 7 Haziran sonrası tırmandırılan 6-7 Ekimle beraber bize ders verdirilmek istenen terör hadiseleri ve 15 Temmuz'u kapsayan sürecin bir parçasıdır. Emin olunuz ki; birbirinden bağımsız, birbirinden ayrı, birbirinden münferit Türkiye'de istiklali bozmak için 21'inci asrın başından beri kazanılmış siyasi ve ekonomik gücü zayıflatmak için kardeşliğimizi bozmak için birileri ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Ve yapmaya da devam etmektedirler. Ellerinden ne geçerse fırlatıyorlar. Uyuşturucu ticaretinde yabancı teröristler destekleniyor. İçerde PKK'ya destek vererek toplumsal olaylar yaratmak için sözde aktivistleri besleyip büyüttükleri FETÖ terör örgütünü kullanarak aklınıza ne gelirse bu ülkeye karşı kullanıyorlar. Bir takım yabancı güçler Ortadoğu'yu huzursuzluğa sürüklüyorlar. Irak ve Süriye'de rejim boşluğunu yönetmek ve onu kendi açılarından bir fırsata çevirmek için kullanıyorlar. DEAŞ tehdidi bitti. Ama, sınırımızın güneyindeki faaliyetler en üst düzeydedir. 40 yıldır Türkiye, teröristlerle mücadele ederken, yabancı güçler teröristlere 4 bin TIR silah gönderip, güya sınır koruma ordusu kurmaya kalktılar. Tek bir soru sormak isterim. Bu sınır koruma ordusu kimin ordusu, kime karşı koruyacak ? Buradan 9 bin kilometre ötedeki ülkenin sınırını mı? Kıymetli Siirtliler takke düştü kel gözüktü bu kadar açık söylüyorum."