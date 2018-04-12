Bakan Soylu Ukrayna'da

KİEV (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef dünyada birtakım sürprizleri, insanlığın haketmediği sonuçları hep beraber yaşıyoruz. Ama bütün bunların tersine Türkiye-Ukrayna ilişkileri bu dostluk, stratejik iş birliği olumlu bir şekilde yukarıya doğru bir ivmeyle seyretmektedir." dedi.

Güvenlik Forumuna katılmak üzere Kiev'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, forumda yapacağı konuşma öncesinde Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman ile bir araya geldi.

Kiev Hilton Otel'de gerçekleşen görüşmede, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de hazır bulundu.

Groysman, görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasında kaliteli bir iş birliği olmasından ve Bakan Soylu'nun güvenlik forumuna katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada hazırlıklı olunması gereken birçok sorunun bulunduğuna dikkati çeken Groysman, dünyada barışın hüküm sürmesi için güçlü olunması gerektiğini bildirdi.

Soylu ise Kiev Güvenlik Forumuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misavirperveliklerinden dolayı Ukrayna Başbakanı Groysman'a teşekkür etti.