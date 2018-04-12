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Bakan Soylu Ukrayna'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kiev'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman ile görüştü - İçişleri Bakanı Soylu: - "Maalesef dünyada birtakım sürprizleri, insanlığın haketmediği sonuçları hep beraber yaşıyoruz. Ama bütün bunların tersine Türkiye-Ukrayna ilişkileri bu dostluk, stratejik iş birliği olumlu bir şekilde yukarıya doğru bir ivmeyle seyretmektedir"

KİEV (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef dünyada birtakım sürprizleri, insanlığın haketmediği sonuçları hep beraber yaşıyoruz. Ama bütün bunların tersine Türkiye-Ukrayna ilişkileri bu dostluk, stratejik iş birliği olumlu bir şekilde yukarıya doğru bir ivmeyle seyretmektedir." dedi.

Güvenlik Forumuna katılmak üzere Kiev'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, forumda yapacağı konuşma öncesinde Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman ile bir araya geldi.

Kiev Hilton Otel'de gerçekleşen görüşmede, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de hazır bulundu.

Groysman, görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasında kaliteli bir iş birliği olmasından ve Bakan Soylu'nun güvenlik forumuna katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada hazırlıklı olunması gereken birçok sorunun bulunduğuna dikkati çeken Groysman, dünyada barışın hüküm sürmesi için güçlü olunması gerektiğini bildirdi.

Soylu ise Kiev Güvenlik Forumuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misavirperveliklerinden dolayı Ukrayna Başbakanı Groysman'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Bakan Soylu, iki ülke arasında stratejik iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

Ukrayna ile bağımsızlığından bu yana gelişen ilişkilerin en temel dayanağının dostluk, dayanışma ve iş birliği olduğunu vurgulayan Soylu, dönemin güçlü ve birlikte olmayı gerektirdiğini altını çizdi.

- "Türkiye-Ukrayna ilişkileri yukarıya doğru bir ivmeyle seyrediyor"

Soylu, "Maalesef dünyada birtakım sürprizleri, insanlığın haketmediği sonuçları hep beraber yaşıyoruz. Ama bütün bunların tersine Türkiye-Ukrayna ilişkileri bu dostluk, stratejik iş birliği, olumlu bir şekilde yukarıya doğru bir ivmeyle seyretmektedir. Gerek İçişleri alanında gerekse ülkeler arası diğer alanlarda ortaya koyduğumuz iş birliğine hem devletlerimiz hem milletlerimizin hem de bölgesel barışın büyük ihtiyacı vardır." dedi.

Dünyada büyük ve küçük ülke olmadığını, doğruyu kabul eden, sorumlu iş birliği ortaya koyan ve insanlığı düşünen ülkelerin sonunda olumlu sonuçlar alacağını belirten Soylu, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin aynı samimiyet ve ivmeyle devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Soylu, daha sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve Ukrayna eski Başbakanı ve Open Ukraine Kuruluşu Kurucusu Arseniy Yatsenyuk ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Soylu, Poroshenko, Groysman, Skvernelis, Filip, Yatsenyuk ve Avakov aile fotoğrafı çektirdi.

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