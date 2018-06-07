Bakan Soylu, vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün bizimkiler Ağrı'da 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. İstihbarat alındı, insansız hava aracıyla izlendi, silahlı insansız hava araçlarımız ve uçaklarımız geldiler, etkisiz hale getirdiler. Sabahın erken saatinde de Siirt'te 2 terörist daha... Hava açık olduğu günlerde bizden kaçmaları mümkün değildir, hareket edemezler, adım atamazlar." dedi.

Seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdüren Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyareti sonrası öğle namazını Bilal-i Habeşi Camisi'nde kıldı.

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal krizleri yaşadığını ancak bugün bambaşka bir tabloda bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"21. asrın başında kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu millet yepyeni bir yolculuk başlattı. 'Eskisi gibi yaparız.' dediler, 27 Nisan'ı, parti kapatmayı, Gezi Olaylarını, 17-25 Aralık'ı, 6-7 Ekim'i, 15 Temmuz'u bu millete musallat ettiler ama başaramadılar. Neden biliyor musunuz? Onlar her hamle yaptığında bu millet, reyiyle, oyuyla ve sandığıyla sahip çıktı. Onun için başaramadılar." diye konuştu.