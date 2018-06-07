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Bakan Soylu, vatandaşlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dün bizimkiler Ağrı'da 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. İstihbarat alındı, insansız hava aracıyla izlendi, silahlı insansız hava araçlarımız ve uçaklarımız geldiler, etkisiz hale getirdiler. Sabahın erken saatinde de Siirt'te 2 terörist daha... Hava açık olduğu günlerde bizden kaçmaları mümkün değildir, hareket edemezler, adım atamazlar" - "Muharrem İnce, Temel Karamollağlu, Meral Akşener, Demirtaş'ı neden hapisten çıkmak istesin, derdi nedir? Biz, milletimize ne diyeceğiz? Bunlar yarın bir araya gelip 'FETÖ'cüler hapishaneden çıksın', 'Apo'yu serbest bırakalım' demezler mi? Böyle bir anlayış olur mu? Sadece Avrupa'ya yalakalık yapacaklar diye..."

Bakan Soylu, vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün bizimkiler Ağrı'da 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. İstihbarat alındı, insansız hava aracıyla izlendi, silahlı insansız hava araçlarımız ve uçaklarımız geldiler, etkisiz hale getirdiler. Sabahın erken saatinde de Siirt'te 2 terörist daha... Hava açık olduğu günlerde bizden kaçmaları mümkün değildir, hareket edemezler, adım atamazlar." dedi.

Seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdüren Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyareti sonrası öğle namazını Bilal-i Habeşi Camisi'nde kıldı.

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal krizleri yaşadığını ancak bugün bambaşka bir tabloda bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"21. asrın başında kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu millet yepyeni bir yolculuk başlattı. 'Eskisi gibi yaparız.' dediler, 27 Nisan'ı, parti kapatmayı, Gezi Olaylarını, 17-25 Aralık'ı, 6-7 Ekim'i, 15 Temmuz'u bu millete musallat ettiler ama başaramadılar. Neden biliyor musunuz? Onlar her hamle yaptığında bu millet, reyiyle, oyuyla ve sandığıyla sahip çıktı. Onun için başaramadılar." diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadeleyi yarım bırakmamaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dün bizimkiler Ağrı'da 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. İstihbarat alındı, insansız hava aracıyla izlendi, silahlı insansız hava araçlarımız ve uçaklarımız geldiler, etkisiz hale getirdiler. Sabahın erken saatinde de Siirt'te 2 terörist daha. Hava açık olduğu günlerde bizden kaçmaları mümkün değildir, hareket edemezler, adım atamazlar."

İlk çeyrek büyüme rakamlarının yakında açıklanacağına değinen Soylu, "Bütün göstergeler yüzde 7'nin üzerinde büyüme gösteriyor. İstediklerini beceremediler, Türkiye'yi durduramadılar, büyümesini engelleyemediler, milletimizin inancını köreltemediler. Aynı şekilde büyümeye devam edeceğiz. Bize güçsüzlük, takatsizlik yakışmaz. Biz sadece bizden sorumlu bir memleket değiliz, etrafımızdaki coğrafyadan, insanlıktan sorumluyuz." dedi.

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- "28 Şubatvari konuşmalar başladı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki huzurdan rahatsız olanların bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki huzursuzluğu ortaya çıkaranı, içeriden, kodesten çıkarmaya çalışıyorlar. 'Demirtaş hapisten çıksın.' diyorlar. 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin katlini siz mi sağladınız, talimatını siz mi verdiniz? Bu belediyeler teröre para vermediler mi? Devletin onlara gönderdiği parayı, Kandil'e, teröre, bu milletin birliğine kurşun sıkılsın diye vermediler mi? Ne zaman teftişe gideceğiz, depolarını, evraklarını yaktılar. Muharrem İnce, Temel Karamollağlu, Meral Akşener, Demirtaş'ı neden hapisten çıkmak istesin, derdi nedir? Biz, milletimize ne diyeceğiz? Bunlar yarın bir araya gelip 'FETÖ'cüler hapishaneden çıksın', 'Apo'yu serbest bırakalım' demezler mi? Böyle bir anlayış olur mu? Sadece Avrupa'ya yalakalık yapacaklar diye..."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine değinen Soylu, "28 Şubatvari konuşmalar başladı. Tesadüfen mi söyledi zannediyorsunuz? Ne söylemek istiyor biliyor musunuz? PKK'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya selam çakıyor. Size rağmen bu işi kim yapmışsa, ilk önce ondan başlayacağız diye ürkütmeye ve korkutmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, 24 Haziran seçiminin çok önemli olduğunu belirterek, "27 Şubat günü Türkiye özgür ve hürdü, 28 Şubat günü Türkiye'yi cadı kazanına çevirdiler. 7 Haziran'da PKK'nın partisi HDP baraj aştı, 7 Haziran-1 Kasım arası Türkiye'yi ateş topunun içine çevirdi. 24 Haziran, sadece cumhurbaşkanımızın seçileceği, sadece milletvekillerinin parlamentoya gireceği bir seçim değildir, 21. asrın başında Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı büyük yürüyüşün, geleceğe güçlü bir Türkiye olarak evrilmesinin seçimidir." diye konuştu.

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- "Bir tanesinin sesini duydunuz mu?"

Kastamonulular Dayanışma Derneği Bayrampaşa Şubesini (Kas-Der) ziyaretinde de vatandaşlara seslenen Soylu, Türkiye'nin hedeflerine teker teker ulaştığını ve büyük projelerine kararlıkla devam ettiğini söyledi.

Gezi Olaylarına değinen Soylu, "İki tane ağaç için az daha hükümeti düşürüyor, az daha Türkiye'yi tarumar ediyorlardı. Şimdi gezicilerin sesi çıkmıyor. Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan, millet bahçesi yapıyor. Bir tanesinin sesini duydunuz mu? Yok. Orada yüz binlerce ağaç dikilecek, on binlerce metrekare yeşil alan olacak." dedi.

Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yapan Soylu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Soylu, vatandaşlara karanfil, çocuklara da oyuncak verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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Anahtar Kelimeler:
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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