Bakan Soylu: Yasaklı yaylalar halkın hizmetine açılıyor

Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye genelinde 8 bin 894 yayla olduğunu, 2017 yılında 26 ilde yasaklı olan 510 yaylanın büyük bölümünün halkın hizmetine açıldığını belirtti. Soylu,"Şu an 186 yayla kapalı. Bu yaylalar da bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle kapalı. Operasyonların olmadığı bütün yaylalar halkımızın hizmetinde. Operasyonlar bittiği an, diğer yaylalar da açılacak. Yaylacılığın gelişmesi, hayvancılığın gelişmesi bizim önemli önceliklerimizdendir" dedi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısına katılmak üzere özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Hakkariye geçti.

BAKAN SOYLU:YAYLALAR, HALKIMIZIN HİZMETİNDE

TSO 'da düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, terörle mücadelede büyük başarı sağlandığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle terörle mücadeledeki başarımızın, diğer illerimizde olduğu gibi Hakkari ilimizde de, her noktada yarattığı gelişme ve moral destek açıkça görülmektedir. Özelikle de terör örgütünün ana lojistik üssü haline getirilmiş olan belediyeler yeniden halka hizmet üretir hale getirildi. Terörün beli kırıldı. Çünkü, finansal yapısı önemli ölçüde azaldı ve bu illerimizin potansiyel ortaya çıktı. Burada Avrupa ülkelerinin milletleri, Avrupa hükümeti şikayet ediyor. Hükümetlerinin terörü desteklediğini bize söylüyorlar. Bunu güvenlikten sorumlu bir yetkili anlatıyor. Doğu ve Güneydoğu illerimizde otellerin doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerinde. 2017 yılında 26 ilde toplam 3 bin 450 yayladan, 510'u terör dolayısıyla kapalıydı. O zaman da biraz azaltmıştık. Şimdi, biz bu sayıyı 186 ye düşürdük. Evet, 22 ilde toplam ancak 186 yayla kapalı. Şimdi arkadaşlarımızla güvenlik operasyonu olan yaylalar hariç, bütün yaylalar halkımızın hizmetindedir. Ben bu yayla işine çok meftun bir adamım. Jandarmadan rica ettim. Türkiye’deki tüm yaylaların envarterini çıkarttım. Türkiye tarihinde bir ilktir. Türkiye’de yaylaların 8 bin 894 olduğunu bulup, çok güzel bir kitapçık yaptık. Bunların batı, doğu, kuzey, güneyi sadece yüzde 2’si kapalıdır. Şimdi, onların bir bölümünü daha inşallah arkadaşlarımız Mayıs ayına doğru açacaklalar. Diğerleri de, operasyon bitti mi vatandaşlarımıza açılacaktır.Güneydoğu'nun ekonomisinin kalkınması için, 3 ana faktör vardır.Birincisi hayvancılık. Buralar, terörden dolayı hayvancılık yapılmıyordu. İkincisi, madencilik Güneydoğu'nun birçok bölgesinde işletiliyor. Şırnak’tan Hakkâri’ye, hemen hemen birçok ilde kömür, çinko ve bakır çıkartılıyor. Bu bölgelerimiz , madencilikte daha iyi yerlere gelecek. Buraların gelir seviyesi önemli seviyede artacak. Üçüncü önemli konu ise, sınır kapıları. Huzur ve güven geldiği zaman batıdaki şehirlerde nasıl ki, büyük yükseliş söz konusu ise, buralardaki üniversitelerde, şehirlerde aynı şekilde büyük imkan sağlanacak. Yollar yapılıyor, daha da yapılacak. Yaylacılığın gelişmesi, buralarda hayvancılığın gelişmesi, bizim önemli önceliklerimizden biridir."

'HAKKARİ PROJELERİNİN BEDELİ 153 MİLYON'

Bakan Soylu, belediyecilik anlamında bir ciddi yatırım hamlesi içerisinde olduklarını ifade ederek, "Sadece Hakkari’nin projelerinin bedeli toplam 153 milyon 167 bin 628 TL' dir. Neredeydi bu para? Ne olacaktı bu para? Allah selamet versin. Bunların çoğu tamamlanmıştır. İl belediyesi tarafından 30 kilometre asfalt sadece Hakkari merkezinde yapıldı. Bu yazda da, daha çok yapılacak. Bundan sonra bizim soğuk asfalta verecek paramız söz konusu değil. Biz sıcak asfalt yapacağız. En az 20 santim olacak"dedi.

'TERÖR MUSALLAT EDİYORLAR'

Bakan Soylu, artık ülkeler doğrudan savaşmadığını, savaşmak istediği ülkenin başına bir terör örgütü musallat ettiğini ifade ederek," Ona silah veriyor, para veriyor ve mücadelesini sürdürüyor. Ona nasıl medyayı yönlendireceğini söylüyor. Güney sınırımızın altında yaşananlara dikkat edin. DEAŞ’la mücadele bahanesiyle ABD gelir bombalar taş üstesinden taş bırakmaz. Sonrasında, boşalan yerlere PKK/ YPG unsuları yerleştirir. Bir değiş dokuş yaparak, buraya bir tampon devletçilik yerleştirmeye çalıştılar. Dertleri millet değil, dertleri Kürt, Türk, Arap değildir. Dertleri böl, parçala, idare et ve kullan at. Bu kadar basit. Biz kullanılacak bir millet değiliz. Adamın kursağından getiririz" diye konuştu.

Bakan Soylu, Hakkari'deki programının ardından şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte helikopterle Yüksekova bölgesindeki askeri üs bölgesine gitti.

