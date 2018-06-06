Bakan Soylu Zeytinburnu İşadamları Derneği'ni ziyaret etti

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İşadamları Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Zeytinburnu Belediye başkanı Murat Aydın da eşlik ederken, dernek başkanı Ayhan Özsoy ve dernek üyeleri hazır bulundu. Burada üyelere hitap eden Bakan Soylu, "Bizler makus talihimiz diye büyüdük. Bizim beceremeyecek oluşumuz, yapamayacak oluşumuz bize hep öğretildi ve anlatıldı. Biz bugün makus talihini yenen bir milletiz. Bize yapılan dayatmaları kendi gücümüzle kaldıran bir milletiz. Dış dünyanın istemediğini eğer çıkarımıza uymuyorsa istediğimiz gibi yapan bir milletiz. Ortak dengeleri gözeten ama insanlık menfaatini daha fazla gözeten bir milletiz. Yeni yeni kendimiz oluyoruz. Eğer eski halimizde olsaydık, Afrin'e adım atamazdık. Biz makus talihimizi yendik. Elin oğlundan insansız hava aracı almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz" dedi. Bakan Soylu büyük devlet olmanın yolunu şöyle aktardı: Onlara gösterdiğimiz insanlıktır. 50 yıl sonra yanı başımızda bir Halep ve Şam olacak. Orada yaşayan insanlar olacak. Onların yüzü hep Türkiye'ye dönük olacak. Çocukları babalarından dinleyecek. Onlar torunlarına anlatacaklar. Büyük devlet böyle olunur. Büyük devlet sömürerek olunmaz. Biz Batı değiliz. Büyük devlet şefkat ve merhamet elini uzatarak olunur. Paylaşarak, zenginliğin şımartmamasıyla olunur. Değerlerimizden, kültürümüzden uzaklaşmamakla olunur. Biz büyük devlettik. Şimdi yeniden büyük devlet olma yolunda hızla ilerliyoruz. Soylu Cumhurbaşkanı adayları hakkında ise şunları söyledi: Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını talep etmek nasıl bir şeydir? Birisi bana anlatsın? Bir tek kişi desin ki 'bunun için' O zaman hepimiz cezaevindeki bir caniyi eğer etrafında kalabalık 100 bin kişi varsa getirip, Cumhurbaşkanı adayı yapalım. Dünyanın neresinde görülmüş ki, imza sayısı ile suçun ortadan kalktığı, temizlendiği ve tahliye edildiği. Nedir bu? Açık söylüyorum. Muharrem İnce'ninki kaptı, kaçtıcılıktır. Tam tarif ederek, söylüyorum. Temel Karamollaoğlu'nun ki de Stockholm Sendromu'dur. Komplekstir. 28 Şubat'ta karşı karşıya kaldığı durumun ezikliğini içinde yaşamaktadır. Meral Akşener'in durumu da çok net söylüyorum, cahilliktir. "24 Haziran yeni bir sistemin yolunun açılmasıdır" diyen Soylu," Bu da bize refah yolunun açılmasıdır. Türkiye'yi vesayetle bir makasa geçirdiler. 60'ı, 71'i,80'i, 28 Şubat'ı öyle yedik. Bütün bunları bir vesayet sisteminin gölgesi altında bir mağlubiyetle geçirdik. Parlamento güçlü olacak, hükümet güçsüz olacak. Hükümet parlamentonun oyuncağı olacak. Hükümet güçlü olacak, parlamento güçsüz olacak. Bu sefer parlamento hükümetin oyuncağı haline gelecek. Aslında ne kuş ne deve ne de devekuşu. Hiçbirisi değil. Böyle sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan iki unsur istifade etti. Birisi uluslararası sermaye. Cebine yüzde 70'in üzerinde faizi aldı. İkincisi ise oligarşik bürokrasi. O da daimi iktidar olarak meselesini devam ettirdi. Şimdi bu ikisi de devreden çıkıyor. 24 Haziran'da devreden çıkıyor. Millet buna karar verecek. Uluslararası sermaye ve oligarşik bürokrasi devreden çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Kararı millet verecek" ifadelerini kullandı.



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