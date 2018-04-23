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Bakan Soylu'dan "23 Nisan" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: - "Dünkü Meclisin de bugünkü Meclisin de yegane hedefi çocuklarımızın daha mutlu daha güvenli bir geleceğe ulaşabilmesidir" - "23 Nisan’ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, bu Meclisin doğum gününü çocuklarla birlikte kutlaması, Gazi Meclisimizi, dünyadaki diğer benzerlerinden ayıran bir başka özelliğidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünkü Meclisin de bugünkü Meclisin de yegane hedefi çocuklarımızın daha mutlu daha güvenli bir geleceğe ulaşabilmesidir. İşte bu yüzden 23 Nisan’ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, bu Meclisin doğum gününü çocuklarla birlikte kutlaması, Gazi Meclisimizi, dünyadaki diğer benzerlerinden ayıran bir başka özelliğidir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Varlığında, duruşunda kendine ait bir tavrı ve karakteri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yıl dönümünün gururla idrak edildiğini belirten Soylu, TBMM'nin dünyadaki emsallerinden farklı olduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki hemen hemen bütün meclislerin savaşlar bittikten ve devletler kurulduktan sonra teşekkül ettiğini vurgulayan Soylu, "Oysa Gazi Meclisimiz bir Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek, milletin kaderini milletin kendisinin tayin edebilmesi için, bir savaş ortamında kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük başarılarından birisi de savaş koşullarında hemen bir ordu kurup savaşmayı düşünmekten önce, bir meclis kurup milletin fikrine müracaat etmek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin büyük mücadeleye sahip çıktığını aktaran Soylu, çatışma sesleri Meclise yaklaşınca Dersim Mebusu Diyap Ağa'nın, "Biz buraya savaşmaya mı yoksa kaçmaya mı geldik?" sözlerini hatırlattı.

Bu sözlerin kararlı bir duruş göstermenin ötesinde, Gazi Meclise sonsuza dek sürecek bir karakter verdiğini aktaran Soylu, o karakteri 15 Temmuz gecesi yine gördüklerini vurguladı.

Soylu, kaçmak yerine Meclisin önüne top arabası çekip savaş kararı alan insanların varislerinin, 15 Temmuz'da F-16 bombardımanı altında Meclisi açık tutup aynı kararlı duruşu tekrar sergilediklerini bildirdi.

Mesajında, 21. yüzyılın Türkiye'sinin bir yandan varlığına ve birliğine kastetmiş küresel terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele ederken bir yandan da 16 Nisan’da aldığı kararla Gazi Meclisi güçlendirdiğini ve her türlü vesayetten arındırıp, ecdadından aldığı emanete en güzel şekilde sahip çıktığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"20. yüzyılın Türkiye Büyük Millet Meclisi evlerde top mermileri, silahlar imal ettirerek, kahraman kadınlarımıza kağnı arabalarıyla cepheye bu silahları sevk ettirerek bir büyük mücadeleyi başarmıştı. 21. yüzyılın Türkiye Büyük Millet Meclisi ise kendi helikopterini, tankını, insansız hava aracını imal eden, 'mazluma yardım etsin, terörü bitirsin' diye evladını kınalayarak askere gönderen annelerin olduğu bir Türkiye'yi yönetmektedir.

Dünkü Meclisin de bugünkü Meclisin de yegane hedefi çocuklarımızın daha mutlu daha güvenli bir geleceğe ulaşabilmesidir. İşte bu yüzden, 23 Nisan’ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, bu Meclisin doğum gününü çocuklarla birlikte kutlaması, Gazi Meclisimizi, dünyadaki diğer benzerlerinden ayıran bir başka özelliğidir.

Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımıza ve Yüce Meclisimize emeği geçmiş bütün büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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