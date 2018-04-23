İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünkü Meclisin de bugünkü Meclisin de yegane hedefi çocuklarımızın daha mutlu daha güvenli bir geleceğe ulaşabilmesidir. İşte bu yüzden 23 Nisan’ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, bu Meclisin doğum gününü çocuklarla birlikte kutlaması, Gazi Meclisimizi, dünyadaki diğer benzerlerinden ayıran bir başka özelliğidir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Varlığında, duruşunda kendine ait bir tavrı ve karakteri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yıl dönümünün gururla idrak edildiğini belirten Soylu, TBMM'nin dünyadaki emsallerinden farklı olduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki hemen hemen bütün meclislerin savaşlar bittikten ve devletler kurulduktan sonra teşekkül ettiğini vurgulayan Soylu, "Oysa Gazi Meclisimiz bir Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek, milletin kaderini milletin kendisinin tayin edebilmesi için, bir savaş ortamında kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük başarılarından birisi de savaş koşullarında hemen bir ordu kurup savaşmayı düşünmekten önce, bir meclis kurup milletin fikrine müracaat etmek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.