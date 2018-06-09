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Bakan Soylu'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle saat 23.30 sıralarında Demirören Ailesi'nin Beykoz Kanlıca'daki konutuna geldi. Bakan Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Bakanı Soylu, ziyaret sonrası konutun önünde yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başı sağ olsun. Bir ülkede işadamı olunabilir, sanayici olunabilir ama duayeni olmak oda apayrı konum dur. Erdoğan Demirören, Türkiye'nin hem sanayici hem işadamı hem de duayenidi. Allah rahmet eylesin. Bütün ailesine, tüm çalışanlarına, beraber büyüttüğü iş camiasına ve arkadaşlarına her birine ayrı ayrı başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Hayatının son demine kadar bir mücadele ortaya koydu. Mücadele adamı karakteri çizdi. Sonuna kadar da bunu yaptı. Biz ölmeye inanıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin" dedi. Bakan Soylu'yu konuttan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi uğurladı.

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