Bakan Soylu'dan esnaf ziyareti

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen "Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası"nın başlama işaretini verdi, esnaf ziyaretinde bulundu.

"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" için kentte gelen Bakan Soylu, Vali Mustafa Yaman ile Yalım Mahallesi'nin Kamor mevkisinde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası" açılış törenine katıldı.

Yerli ve yabancı 9 kategoride 110 sporcunun katıldığı yarışmanın başlama işaretini veren Soylu, yarışmacılara başarılar diledi.

Daha sonra Birinci Cadde'de esnafı ziyaret eden Soylu, alışveriş yaptı. Ziyarette bazı esnaf ve vatandaşların, "Sayın Bakanım Allah sizden ve valimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmayın" sözleri üzerine Soylu, "Sizi ne olursa olsun hiç bırakmayız. Bizler sizin emrinizdeyiz." dedi.

Bir esnaf da, sağlanan huzurla turizmde önemli bir ivmenin yakalandığını, bunun sürmesini istediklerini belirtti. Soylu da huzurun ve güvenliğin her zaman temin edileceğini vurgulayarak, "Allah hayırlı işler nasip etsin. Allah ağız tadınızı bozmasın." diye konuştu.

Bir tatlıcıyı ziyaretinde basın mensupları ve vatandaşlara tatlı ikram eden Soylu, kenti gezmeye gelen turist ve vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

