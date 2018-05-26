HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Soylu'dan esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede Demirkapı Caddesi boyunca esnafı tek tek ziyaret eden Soylu, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla ilerlemekte zorlandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in eşlik ettiği Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlara ve esnafa gül ve karanfil dağıttı.

Bakan Soylu, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak jandarma ve polis aracı hediye etti.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldiSaadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi
Arkadaşının kazara vurduğu askerin köyünde yas (2)Arkadaşının kazara vurduğu askerin köyünde yas (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.