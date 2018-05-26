Bakan Soylu'dan esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçede Demirkapı Caddesi boyunca esnafı tek tek ziyaret eden Soylu, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla ilerlemekte zorlandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in eşlik ettiği Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlara ve esnafa gül ve karanfil dağıttı.
Bakan Soylu, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak jandarma ve polis aracı hediye etti.
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