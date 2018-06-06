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Bakan Soylu'dan terörle mücadelede "hukukun üstünlüğü" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dünya terörle mücadele tarihinde, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gözetilerek bu kadar güçlü terörle mücadele hiçbir ülke tarafından yapılmamıştır. Yoksa başımızda boza pişirirlerdi, siz merak etmeyin. Bizi perişan ederlerdi"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya terörle mücadele tarihinde, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gözetilerek bu kadar güçlü terörle mücadele hiçbir ülke tarafından yapılmamıştır. Yoksa başımızda boza pişirirlerdi, siz merak etmeyin. Bizi perişan ederlerdi." dedi.

Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği iftarında konuşan Soylu, Türkiye'nin kendisine sığınan herkese ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin bugün 3.5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Ama bunu bilesiniz ki biz bunu ilk kez yapmıyoruz. Osmanlı-Rus Harbinden sonra, bu memlekete Abhazlar, Çerkesler, Tatarlar geldi. Bu memleket sırtını dönmedi. Gürcüler geldi. Bilmiyorum aranızda eski Zağra Müftüsünün anılarını okuyan var mı? Göz yaşları içerisinde okuyamazsınız, hainliği, Bulgaristan'da yapılan o zorbalıkları. Bu güzel yurt oradan gelenlere de ev sahipliği yaptı. Kimseye sırtını dönmedi. Biz yüzyıllar önce Musevilere de sırtımızı dönmedik. Burası onların emin olduğu Anadolu coğrafyası. 1923'te güzel Cumhuriyetimizi ilan ettik. Ardından Yunanistan ile mübadele imzaladık. 1950'de Adnan Menderes, siyasi bir akılla bir birleştiricilik ortaya koydu. Ortaya koyduğu akıl şuydu, Bosna'da o toprakların tamamında insanlar, annelerini, babalarını bıraktılar ve buraya geldiler, canlarını kurtarmak için. Bu yurt herkese ev sahipliği yaptı. 1989'da gelenler var. O insanlar burada nefes aldılar. Şimdi o insanların çocukları, kimi mühendis, kimisi doktor, kimi polis. Ne yapsaydık yani, Suriyelileri bıraksaydık da Esad'ın askerleri tecavüz mü etseydi onlara?"

Bakan Soylu, son aylarda birçok ülkede terör örgütleri ve uyuşturucu ile nasıl mücadele ettiklerini anlattığını belirterek, uyuşturucu maddelerin çoğunun Avrupa ülkelerinden üretilerek Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 ay önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Afganistan'a gittiklerini hatırlatan Soylu, Afganistan'ın dünyanın en büyük uyuşturucu deposu görevini üstlendiğini dile getirerek, bu ülkeye ABD'nin hakim olduğuna dikkati çekti.

"15 Temmuz'da kimdi Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi?" diyen soran Soylu, "Şimdi bu Amerika elçisi nerede? Afganistan'da. Uyuşturucu üretimi bir yılda iki kat niye arttı Afganistan'da? Kim arttırdı? Dikkat edin, bir şey daha oldu. Birden Afgan göçmenler Türkiye'ye girdi. Biz ilk önce İran'ın günahını aldık. Çünkü İran'da 2 milyon gelmeyi bekleyenler var. Meğer, İran'ın köşe sınırından girip direkt Türkiye'ye geliyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda terör örgütleriyle verdiği mücadeleye değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Dünya terörle mücadele tarihinde, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gözetilerek bu kadar güçlü terörle mücadele hiçbir ülke tarafından yapılmamıştır. Yoksa başımızda boza pişirirlerdi, siz merak etmeyin. Bizi perişan ederlerdi. Söylediğim şudur, biz bu toprakların çocuklarıyız. Memleketimiz emin adımlarla yarınlara doğru gitmektedir. Bir tarafta dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı, diğer taraftan modern ipek yolu. Diğer taraftan Doğu'muzda nitelik, Batı'mızda nicelik olarak elimizde bulundurduğumuz insan kaynağı. İşte bu bizi yarınlara taşıyacak en önemli göstergedir. Bu işi Türkiye yarım bırakmamalıdır."

İftara Soylu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı.

Soylu, iftardan önce Şişli Kuştepe Merkez Camisi'nde ikindi namazını kıldı, ardından seçim otobüsüyle geldiği Feriköy Meydanı'nda halka hitap etti.

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