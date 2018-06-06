İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya terörle mücadele tarihinde, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gözetilerek bu kadar güçlü terörle mücadele hiçbir ülke tarafından yapılmamıştır. Yoksa başımızda boza pişirirlerdi, siz merak etmeyin. Bizi perişan ederlerdi." dedi.

Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği iftarında konuşan Soylu, Türkiye'nin kendisine sığınan herkese ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin bugün 3.5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Ama bunu bilesiniz ki biz bunu ilk kez yapmıyoruz. Osmanlı-Rus Harbinden sonra, bu memlekete Abhazlar, Çerkesler, Tatarlar geldi. Bu memleket sırtını dönmedi. Gürcüler geldi. Bilmiyorum aranızda eski Zağra Müftüsünün anılarını okuyan var mı? Göz yaşları içerisinde okuyamazsınız, hainliği, Bulgaristan'da yapılan o zorbalıkları. Bu güzel yurt oradan gelenlere de ev sahipliği yaptı. Kimseye sırtını dönmedi. Biz yüzyıllar önce Musevilere de sırtımızı dönmedik. Burası onların emin olduğu Anadolu coğrafyası. 1923'te güzel Cumhuriyetimizi ilan ettik. Ardından Yunanistan ile mübadele imzaladık. 1950'de Adnan Menderes, siyasi bir akılla bir birleştiricilik ortaya koydu. Ortaya koyduğu akıl şuydu, Bosna'da o toprakların tamamında insanlar, annelerini, babalarını bıraktılar ve buraya geldiler, canlarını kurtarmak için. Bu yurt herkese ev sahipliği yaptı. 1989'da gelenler var. O insanlar burada nefes aldılar. Şimdi o insanların çocukları, kimi mühendis, kimisi doktor, kimi polis. Ne yapsaydık yani, Suriyelileri bıraksaydık da Esad'ın askerleri tecavüz mü etseydi onlara?"