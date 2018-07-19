Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı. Soylu, gerçekleştirdiği konuşmada, uyuşturucunun kökünü kurutmaya kararlı olduklarını, iki evladının bulunduğunu ve kendi çocuklarını kolladığı gibi milletin çocuklarını da bu illetten korumak zorunda olduğunu belirtti.
Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda önemli işler yaptıklarını dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlattı.
BugÜne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçi alımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını bildirdi.
Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29,2 toplamda ise yüzde 17,2 azalma oldu. Suc¸ların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attığımız adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak görüyoruz ve elbette ki terörle mücadele. Var gücümüzle bu mu¨cadeleyi sürdürüyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bütün alanlarını sıkıştırıyoruz."
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