Bakan Tüfenkci Belediye Başkanları ile bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, belediyelerin sorumluluk alanlarında yaptığı hizmetlerin değerlendirildiği öğrenildi.
Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve AK Parti İcra Kurulu üyeleri katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda partili belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerin ağırlıklı olarak konuşulduğu öğrenildi.
Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!
Serkan Çelebi yakalandı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim
Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor
İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum