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Bakan Tüfenkci Belediye Başkanları ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, belediyelerin sorumluluk alanlarında yaptığı hizmetlerin değerlendirildiği öğrenildi.Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve AK Parti İcra Kurulu üyeleri katıldı.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda partili belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerin ağırlıklı olarak konuşulduğu öğrenildi.

Bakan Tüfenkci Belediye Başkanları ile bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, belediyelerin sorumluluk alanlarında yaptığı hizmetlerin değerlendirildiği öğrenildi.
Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve AK Parti İcra Kurulu üyeleri katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda partili belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerin ağırlıklı olarak konuşulduğu öğrenildi.

Bakan Tüfenkci Belediye Başkanları ile bir araya geldi

Bakan Tüfenkci Belediye Başkanları ile bir araya geldi

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