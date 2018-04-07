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Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı.Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde çok sayıda avukat ve ailelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimini yaşatanların hukuk ve adalet çerçevesinde hesap vermeleri için avukat, hakim ve savcıların başarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde çok sayıda avukat ve ailelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimini yaşatanların hukuk ve adalet çerçevesinde hesap vermeleri için avukat, hakim ve savcıların başarıyla mücadele ettiğini belirtti. Avukatlık görevine ilk başladığında o dönem adliyenin Malatya hükümet konağında bulunduğunu anımsatan Bakan Tüfenkci, daha sonra yeni binaya geçildiğini ancak günümüz şartlarında ise binanın ihtiyaçlara yetersiz kaldığını söyledi. En kısa sürede Malatya’ya yakışır bir adliye sarayını kazandıracaklarını belirten Tüfenkci, tüm avukatların gününü kutladı.
Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han ise, 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla böyle bir geceyi düzenlediklerini belirtti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiği dönemde bu ruha uygun bir gece tertip ettiklerini kaydeden Han, “Ben türküleri hukuka benzetmişimdir. Hukuk ile türküler birer ikiz kardeş gibidirler. Türkülerin de evrensel kuralları vardır, hukukunda vardır. Dolayısıyla evrensel kurallar değişmemeli” şeklinde konuştu.
Malatya Barosunun önemli siyaset adamları yetiştirdiğini de belirten Han, “Bunlardan biri de bizleri bugünde onurlandıran Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’dir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından plaket takdim törenine geçildi. Program Türk Halk Müziği ve kokteyl ile devam etti. Geceye Balan Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Vali Vekili Mehmet Ali Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Baro Başkanı Enver Han, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve çok sayıda avukat katıldı.

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

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Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı
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Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı
3 / 6

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı
4 / 6

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı
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Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı
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Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Avukatlar Günü etkinliğine katıldı
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