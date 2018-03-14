HABER

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin, sivillerin zarar görmemesi için kendi hayatını riske attığını söyledi.

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin, sivillerin zarar görmemesi için kendi hayatını riske attığını söyledi.
Bakan Tüfenkci, beraberindeki heyetle Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve esnafla bir araya gelmek için Hatay'a ziyaret gerçekleştirdiğini belirtilen Tüfenkci, Vali Erdal Ata'dan brifing aldı. Daha sonra açıklama yapan Tüfenkci şöyle konuştu:
"Gerçekten Afrin operasyonunu Türkiye güvenliğiyle çok yakından alakalı bir operasyon. Yıllarca Amanos üzerinden özellikle Suriye'den beslenen terör örgütlerinin burada, operasyon öncesi ve operasyondan sonra Hatay'ın çeşitli ilçelerini de hedef almış, sivil halka yönelik roket atılması ve saldırılar burada verdiğimiz şehitlerimizi sivil kayıplarımız esasında her şeyi anlatmaya yeter. Hani birileri diyor ya 'Sivillere Türk ordusu dikkat etsin' Türk ordusu tarihinden ve geleneğinden aldığı güçle kuvvetle zaten buna çok dikkat ediyor. Kendi askerini riske atarak sivillere yönelik bir zayiat olmaması için azami gayret gösteriyor ama terör örgütlerine mensup teröristlerin atmış olduğu füzelerle şehit olan vatandaşlarımızı da Avrupa'nın ve çeşitli örgütlerin maalesef görmediğini görüyoruz. Hatay bu anlamıyla bu kanıtları yaşayan illerimizin başında geliyor bu füze atılmasıyla ilgili esnaflarımız sıkıntılar yaşadı ama operasyonun başlayıp ilerlemesiyle beraber bu sıkıntılar kalktı. Yurdun her kesiminden Hatay'ın yanında olduğunu gösterir ciddi destekler geldi ve baktığımızda bu operasyona çok ciddi destek olduğunu görüyoruz yüzde 90'ın üzerinde. Her kesimden bu operasyonun Türkiye'nin istikrar ve istikbaline ve bekasına yönelik tehlikelerin bertarafı için yapıldığını gördüler."
Bakan Tüfenkci'nin heyetinde TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı A. Kadir Akgül, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar ile bakanlık yetkilileri yer aldı. Bakan Tüfenkci ziyaretin ardından Reyhanlı'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyorBakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyorBakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

İlginizi Çekebilir

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Aslan’dan geçmiş olsun ziyareti

AK Partili Aslan’dan geçmiş olsun ziyareti

Yığılca Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Yığılca Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Başkan Yaman’a ziyaretler devam ediyor

Başkan Yaman’a ziyaretler devam ediyor

Kinoa bitkisi, Samsun’da tanıtıldı

Kinoa bitkisi, Samsun’da tanıtıldı

Mehmetçik için kurbanlık koyun gönderildi

Mehmetçik için kurbanlık koyun gönderildi

Gediz’de toplu iş yeri kooperatifi kuruluyor

Gediz’de toplu iş yeri kooperatifi kuruluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.