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Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

BAKANLAR 'İMAM HATİPLER SEMPOZYUMU'NA KATILDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği 'Gençlerin Güncel Meseleleri' konulu Uluslararası İmam Hatipler sempozyumuna katıldı.

BAKANLAR 'İMAM HATİPLER SEMPOZYUMU'NA KATILDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği 'Gençlerin Güncel Meseleleri' konulu Uluslararası İmam Hatipler sempozyumuna katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda, Bakanlar Tüfenkci ile Yılmaz'ın yanı sıra Vali Ali Kaban ile STK temsilcileri ve öğrenciler bulundu. Sempozyumda konuşan Bakan Tüfenkci, bu ülkeye, bu memlekete dair idealleri, hayalleri ve ülkenin geleceği adına öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, "Sizi yetiştiren öğrencilere, anne babalarınıza ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da genç kuşaklarını ihmal eden toplumların geleceklerini inşa edemeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Biz gençlerimizi milli ve yerli değerlerle donanmış, evrensel değerlere açık, fikri hür, vicdanı hür imtihanı hür nesiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu kurumlarımızda birçok devlet adamı ve bilim adamı yetişti. Milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini, vatanını seven, millet için gayret gösteren bu gençlerimizle Türkiye'nin yarını daha çok aydınlık olacaktır. Çünkü geleceği bu genlerimize emanet edeceğiz. Gençlik ülkemizin umududur. İnanan insanlar için umut hep vardır ve var olacaktır. Biz değerlerimize güveniyoruz. Bu değerlerimizin gelecek nesillere taşıyıcısı gençlerimize güveniyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in 'Asım'ın Nesli' olarak tanımladığımız nesli bugün de ülkemizin geleceğinin teminatıdır."

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