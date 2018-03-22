Bakan Tüfenkci: (Oyuncak) İç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlendi, 49 bin 754'ü güvensiz bulundu

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) OYUNCAK denetimiyle ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür" dedi.

Bakan Tüfenkci, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'İstanbul Oyuncak Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Tüfenkci, 2016'da küresel oyuncak dış ticaret hacminin 148,6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydederek, aynı yıl küresel oyuncak ihracatının 2015'e göre yüzde 3 arttığını söyledi. Türkiye'nin dünya oyuncak ihracatı sıralamasında 43'üncü, ithalat sıralamasında ise 21'inci sırada olduğunu dile getiren Tüfenkci, bunu tersine döndürmeleri, ihracatı üst sıralara taşımaları gerektiğini vurguladı.

OYUNCAK SEKTÖRÜNE MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERECEK

Tüfenkci, oyuncağın tasarımından üretimine kadar geçen süreçlerde neler yapılabileceğini oturup konuşmaları gerektiğini kaydederek, "Bizim bu süreçlerde neler yapabileceğimizi hep beraber konuşmamız lazım. Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek" diye konuştu.