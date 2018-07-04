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Bakan Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni Kılıçdaroğlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP'de olağanüstü kurultay çağrısının anımsatılmasına ilişkin, "Bu seçimlerin net iki sonucu var.

Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)-GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP'de olağanüstü kurultay çağrısının anımsatılmasına ilişkin, "Bu seçimlerin net iki sonucu var. Kazananı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kaybedeni de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kere cumhurbaşkanlığı adayının liderinin dışında kendi parti içinde birisinin olması ve partisinin üzerinde oy olması bana göre de orada hem liderliği sorgulatır hem de yeniden yapılanma gerektiği noktasında az çok siyaseti bilenler böyle olması gerektiğini bilirler" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Meclis'te kayıt yaptırdı. Malatya'nın meşhur kayısısından ikram eden Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"24 Haziran'da yapılan seçimlerle beraber milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında bir hükümetle hayata geçmesini istedi. İnşallah kısa zamanda da hayata geçecek. Bu yeni dönem özellikle güvenliğin, ekonominin, refahın, eğitimin, hukukun daha fazla hissedildiği bir dönem olacak. Bu seçimlerin net iki sonucu var. Kazananı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kaybedeni de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten gelişmelerde bunu gösteriyor. Ve inanıyorum ki onlarda bu sonuçlardan ders çıkararak yeni döneme herkes yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde Türkiye'nin birlik beraberliği kalkınması yolunda muhalefeti iktidarıyla herkes elinden gelen gayreti gösterir. Yeni oluşacak bürokrasi ve hükümet modeliyle Türkiye inşallah çok daha iyi noktalara getirilecek."

Tüfenkci, CHP'de olağanüstü kurultay çağrısının anımsatılması üzerine, "Bir kere cumhurbaşkanlığı adayının liderinin dışında kendi parti içinde birisinin olması ve partisinin üzerinde oy olması bana göre de orada hem liderliği sorgulatır hem de yeniden yapılanma gerektiği noktasında az çok siyaseti bilenler böyle olması gerektiğini söylüyorlar. Ama bu CHP'nin kendi iç işleri" dedi.

Bülent Tüfenkci, yerel seçimlerin erkene alınacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Arkadaşlarımızın genel anlamıyla bir takım söylemleri oldu. Bana göre erken seçim değil de, zamanında yapılması gerekir diye söylüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bülent Tüfenkçi'ye rozet takılması
-Bülent Tüfenkçi'nin açıklaması
-Kayısı dağıtılması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,DHA

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