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Bakan Tüfenkci’den AK Parti Kadın Kolları’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yeniden AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Aynur Oğuzhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Balan Tüfenkci, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Burada konuşan Bakan Tüfenkci, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, her zaman büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, “Sizlerin yaklaşımınız, girişkenliğiniz, kapı kapı dolaşarak davamızı, partimizi anlatmanız, gerçekten bugünlere bizleri taşıdı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yeniden AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Aynur Oğuzhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Balan Tüfenkci, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Aynur Oğuzhan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Burada konuşan Bakan Tüfenkci, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, her zaman büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, “Sizlerin yaklaşımınız, girişkenliğiniz, kapı kapı dolaşarak davamızı, partimizi anlatmanız, gerçekten bugünlere bizleri taşıdı. Bugün o sözde kadın derneklerinin tamamının lafla yapmaya çalıştıkları icraatların daha büyüğünü kendi medeniyetlerimize yakışır şekilde AK Parti hayata geçirdi” ifadelerine yer verdi.
Ülke olarak düne göre bugün çok daha güçlü olduklarını belirten Tüfenkci, “İnşallah 2019 seçimlerini aldığımızda, bugüne göre yarınlarda çok daha güçlü olacağız. Türkiye çok daha güçlü olacak. Eğer biz bugün Cereblus’da El-Bab’da, Afrin’de operasyon yapabiliyorsak. Ve bu operasyonları başarıyla sürdürebiliyorsak, sizleri yerli ve milli duruşunuzla beraber Cumhurbaşkanımızın, başkomutanın siyasi becerisi sayesindedir” diye konuştu.
Bakan’dan yangında evi zarar gören aileye ziyaret
Bakan Tüfenkci, önceki gün Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında evleri büyük hasar gören Bakırcı ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mollakasım Mahallesi Halime Sokak’ta harabeye dönen evi ve aileyi ziyaretinde yetkililerden bilgiler alan Bakan Tüfenkci, ailenin evlerinin tamiri yapılana kadar başka bir evde oturmaları için talimat verdi. Ömer Bakırcı, evde, annesi 86 yaşındaki Nergis Bakırcı ve zihinsel engelli kardeşi 44 yaşındaki Orhan Bakırcı ile yaşadıklarını ve yangın sonucu mağdur olduklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta, belediye olarak aileye bu süreçte gerekli desteği vereceklerini söyledi.
Bakan Tüfenkci, daha sonra beraberindekiler ile Turgut Temelli Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Tüfenkci, sorun ve sıkıntıları de dinledi

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