Bakan Tüfenkci'den asker ailelerine ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Herkes Türk askerinin niye orada olduğunu çok iyi biliyor. Biz onların toprağı için gitmedik. Biz saldırıları önleme adına, bu ülkede insanlar güven ve huzur içerisinde olsun diye gittik. Türkiye olarak bizler orada olan Mehmetçiklerin ailelerinin yanındayız." dedi.

Tüfenkci, Türk Ocakları Malatya Şubesi ile Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir cam fabrikasında da incelemelerde bulunan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, böyle bir yatırımı kente kazandıran işletmecilere teşekkür etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomisinin bittiğini, iflas ettiğini dile getirenlere inat yatırımların sürdüğünü vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye güvenerek, inanarak yatırım yapanları tebrik ediyorum. Gerçekten sadece Malatya için önemli bir yatırım değil, esasında Türkiye için de önemli bir yatırım. Türkiye cam ve ambalaj noktasında ithalatçı bir noktada. 90 milyon dolara yakın bir ithalatı bulunmakta. İnşallah bu tesisimiz tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, bu açığımızı da kapatacağız. Fabrikanın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Türkiye ihracatçı bir konuma gelecek."