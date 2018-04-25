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Bakan Tüfenkci'den iş dünyasına "erken seçim" mesajı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

 GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler.

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA) GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler. Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz, uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul'da TÜSİAD ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen "Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri" serisi kapsamında serinin "Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku" temalı ilk seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gündemin yoğunluğuna dikkat çekti, siyaset ve erken seçimlerin de gündemin ana maddesi olduğunu söyledi.

İŞ DÜNYASINA SEÇİM MESAJI

Tüfenkci, "Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla gündemin, özellikle iş dünyamızın yeni yatırımları, rekabetin korunması, yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması ve sürenin de bu anlamıyla kısa olması esasın da iş dünyasının arzuladığı ve önemsediği bir konudur diye düşünyorum" dedi.

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