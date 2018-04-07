Bakan Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sınıra giden sanatçıları eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi" dedi. AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Muhalefetin iş üretemeyince laf üretmeye çalıştığını ifade eden Tüfenkci, "O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor. Çıkmış meydanlara grup toplantısında diyor ki ’siz sanatçı mısınız, siz şu musunuz, bu musunuz?’ deyip milletiyle devletiyle barışık olan sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor. O sanatçılar niçin sınır karakoluna gidip askere moral vermiş. Niçin başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la beraber o sınırlara gitmiş. Bir de ötekileştirmeyle suçluyor o sanatçıları. Esas ötekileştiren, esas ayrımcı politikaları dillendiren, ayrımcılarla, bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi. O sanatçılar Cumhurbaşkanı başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için o sınıra giderken, kendinin genel başkan yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere cezaevine gidiyor. Birileri destek için milletini, ordunun yanında duruyor. Birileri de kimin yanında durduğunu milletimizin takdirine sunuyorum" şeklinde konuştu. Afrin operasyonunun siyasetin başarısı olduğunu ve bunda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getiren Bakan Tüfenkci, "Kim ne derse desin. Onun içinde olan birisi olarak söylüyorum. İstisnasız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır. Onun liderliğinde, onun başkomutanlığında ordu vaziyet alarak sınırlarımızda terör koridoru oluşturmadı. Bundan sonra da oluşturmayacak. Kim ne operasyon yaparsa yapsın. Kimin adına kimin maşası o operasyona katkı verirse versin karşısında Türk milletini bulur, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bulur" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin başkomutanı kim olduğundan haberi yok ya da var da zoruna gidiyor"

Türkiye’nin Afrin’e toprak için gitmediğini de kaydeden Tüfenkci, "Biz Afrin’e toprak için gitmedik. Biz Afrin’e birilerinin toprağı verimlidir diye gitmedik. Biz Afrin’e terörü bitirmek adına gittik. Ülkemizin sınırlarını koruma adına gittik. Ey Kılıçdaroğlu bu ülkenin sınırları bu ülkenin namusu değil mi? Bu sanatçılar o sınıra gitmişse senin namus anlayışın nedir? Onu bize açıklayabilir misin? Kalkmış bir de sanatçılara, cumhurbaşkanımıza, başkomutanımıza laf ediyor. ’Niye kamuflaj elbisesi giymiş’ diye. Haberi yok herhalde anayasadaki yazılanlardan. Bu ülkenin başkomutanı kim olduğundan haberi yok ya da var da zoruna gidiyor. Zorunuza da gitse, çatlasanız da, patlasanız da bu millet 2019’da da cumhurbaşkanımızı başkan yapacak. Cumhurbaşkanı yapacak. Cumhur ittifakını küçümseyenler, cumhur ittifakına ’kirli ittifak’ diyenler bugün ittifak ittifak arayışlarıyla nerelerde kimlerle görüştüğünü biz çok iyi biliyoruz. Esas kirli ittifakları, çamur ittifaklarını kimler yaptığını bu millet çok çok iyi biliyor. Göreceksiniz nasıl 2015 seçimlerinde o ittifakları yaptı biz salladık dedilerse sonra millet nasıl salladıysa 2019’da da sizler onları öyle sallayacaksınız. Dut döker gibi dökeceksiniz sandıklarda" diye konuştu.

Malatya’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.