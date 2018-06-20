Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in Malatya'daki ailesine taziyelerini iletti.

Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile şehit Özdemir'in Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Ayvalı Sokak'taki babaevini ziyaret etti.

Şehidin yakınları tarafından karşılanan Bülent Tüfenkci, şehidin babası Zekeriya Özdemir'e başsağlığı diledi.

Şehit için dua eden Tüfenkci, bir süre baba Zekeriya ile sohbet etti.

