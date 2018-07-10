HABER

Bakan Turhan'ın memleketinde sevinç hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 19:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Mehmet Cahit Turhan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev alması memleketi Trabzon'da sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Mehmet Cahit Turhan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev alması, memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kavala Mahallesi'nde sevinçle karşılandı.

Bakan Turhan'ın dayısı Mustafa Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Turhan ile gurur duyduklarını söyledi.

Turhan'ın bakan olmasının Trabzon için de bir gurur vesilesi olduğunu dile getiren Aktürk, Turhan'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu vurguladı.

- "Mehmet Cahit Turhan, Bakan olmuşsa hakkıyla olmuştur"

Bakan Turhan'ın akrabalarından Abdullah Temel Başman da çok mutlu olduklarını belirterek, "Mehmet Cahit Turhan, Kavala adına övünç duyduğumuz bir insan." dedi.

Başman, Bakan Turhan'ın dürüst ve çok çalışkan olduğuna dikkati çekerek, "Bizim iftihar ettiğimiz birisi. Burada yardımcı olmadığı aile yok. Mahallemize birçok hizmeti oldu. Sevinçliyiz." diye konuştu.

Trabzon'dan 4 bakan çıkmasının ve bir bakanın da kendi mahallelerinden olmasından gurur duyduklarını ifade eden Başman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu büyük bir onur. Mehmet Cahit Turhan da buna layık bir adam. Halkın arasından çıkmış, geldiği yeri unutmamış birisi. Toplumun içinde olan, toplumun sevdiği bir adam. Mehmet Cahit Turhan bize ve Türkiye'ye gerekli bir adam. Mehmet Cahit Turhan, Bakan olmuşsa hakkıyla olmuştur. Allah yardımcısı olsun, bu işten alnının akıyla çıkacağına da inanıyoruz. "

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Ordu'da 'Ters Ev Projesi' için çalışmalar başladıOrdu'da 'Ters Ev Projesi' için çalışmalar başladı
Tren kazasında ölen Oğuz Arda ile babasının cenazeleri, Edirne'de toprağa verildiTren kazasında ölen Oğuz Arda ile babasının cenazeleri, Edirne'de toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Trabzon

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.