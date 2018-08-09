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Bakan Varank, 5G teknolojisinde çığır açan Türk profesörle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "(Kutupsal Kodlar) buluşu ile 5G teknolojisinde çığır açan Prof. Dr. Erdal Arıkan hocamızla Türkiye'nin dijitalleşme vizyonunu konuştuk" - "Bilim insanlarımızın birikiminden faydalanmak her zaman önceliğimiz olacaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5G teknolojisinde "Kutupsal Kodlar" buluşuyla adından söz ettiren Prof. Dr. Erdal Arıkan ile bir araya geldi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bilim insanlarının birikiminden faydalanmanın her zaman öncelikleri olacağını belirtti.

Çalışmalarıyla 5G teknolojisinde dünyada adından söz ettiren Arıkan'ı kabul eden Varank, "Kutupsal Kodlar buluşu ile 5G teknolojisinde çığır açan Prof. Dr. Erdal Arıkan hocamızla Türkiye'nin dijitalleşme vizyonunu konuştuk." ifadesini kullandı.

- 5G standartları arasında

Türk bilim insanı Arıkan'ın "Kutupsal Kodlar" buluşu, daha önce de kriptolojinin bilimsel çalışmalarında büyük etkisi bulunan Shannon Enformasyon Kuramı'nda 60 yıldır açık olan bir problemi çözdüğü için endüstri tarafından büyük ilgi gördü.

Konuyu 2009'da yayımlanan bir makalesiyle bilim dünyasına takdim eden Arıkan, bilim insanı Claude Shannon tarafından 1948'de ortaya atılan enformasyon kuramının en temel problemine kökten çözüm getirmişti.

Arıkan'ın çalışması 2016'da 5G uygulama standartları arasına alınırken dünya telekomünikasyon devi Huawei firmasınca, söz konusu buluşu temel alan yeni bir 5G teknolojisi kullanıldığı açıklanmıştı.

Daha önce 2010'da IEEE Information Theory Society Makale Ödülü'nü ve 2013'te IEEE W.R.G. Baker Ödülü'nü alan Arıkan'ın buluşu, yurt içinde de 2010 Sedat Simavi Bilim Ödülü ve 2011 Kadir Has Vakfı Bilim Ödülü'ne layık görülmüştü.

ABD merkezli uluslararası kuruluş Dünya Elektrik Elektronik Mühendisleri Meslek Örgütü (IEEE) tarafından her yıl "Enformasyon bilimi, sistemleri ve teknolojisine çok üst seviyede katkı sağlayan" bir bilim insanına verilen IEEE Richard W. Hamming Madalyası'na da layık görülen Arıkan'a, Huawei tarafından bu yıl özel ödül takdim edilmişti.

- Sıfıra yakın hatayla haberleşme sağlıyor

Kutupsal Kodlar, "Shannon Kanal Kapasite Sınırı"na ulaştığı kanıtlanabilen ilk ve tek kod çözme yöntemi olarak kabul ediliyor. Söz konusu yöntem, bilginin kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden aktarılması sırasında, çevre gürültüsünün sinyal üzerine eklenmesi nedeniyle iletişimde oluşan hataları sıfıra indirerek haberleşmeyi sağlıyor.

Sade yapısı nedeniyle "Kutupsal Kodlar"ın, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı olarak tanımlanan "nesnelerin interneti" ve 5G'nin getireceği yeni hizmetlerde de kullanılması bekleniyor.

Veri transferinin, en güvenilir ve en az gecikmeyle transferini sağlayan Arıkan'ın buluşundaki algoritmaların, yakın gelecekte 5G standardına uygun her cep telefonunda yer alması öngörülüyor.

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5G kutupsal kodlar Prof. Dr. Erdal Arıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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