BAKAN VARANK MÜDAHİL OLDU, ÖĞRENCİLER AR-GE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

ANKARA, (DHA)- ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge laboratuvarının kapatılmasının gündeme gelmesinin ardından, olaya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, laboratuvarın kapatılmasının önüne geçti, araştırma çalışmalarına devam edilmesini sağladı.

Laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Sinan Kıvrak, laboratuvarın kapatılmak istenmesine ilişkin, "Saat 21.30, gençler hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50’ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından kapatılıyor. Peki; bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek? Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil, heba edilirse yazık olur" mesajını ve laboratuvar çalışmalarını içeren bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımın ardından konuya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimiyle görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

Öğrencilerin önemli projelere imza attığı laboratuvarda, özellikle savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Bakan Varank’ın müdahil olması sonucunda, laboratuvar tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildi.