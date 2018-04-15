Bakan yardımcıları şehidin mezarını ziyaret etti

Hafta sonunu Safranbolu’da geçiren 10 Bakan Yardımcısı, Afrin Şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın mezarını ziyaret etti.
Bakan Yardımcıları Şehidin mezarı başında Fatiha okudu. 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile Bakan Yardımcıları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın organizasyonuyla Dünya Mirası Listesinde yer alan Safranbolu’yu ziyaret etti. Eşleri ve çocukları ile birlikte ilçeyi gezen heyet, ilçeye hayran kaldı. Bakan Yardımcılarının ilçeyi ziyaretinde Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezler, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, iş adamı Şefik Dizdar eşlik etti.
Safranbolu’yu gezen ve halkla bir araya gelen heyet, daha sonra Afrin Şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın mezarını ziyaret etti. Bakan Yardımcıları Şehidin mezarı başında Fatiha okudu.
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