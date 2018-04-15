HABER

Bakan yardımcılarından Afrin şehidinin kabrine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesine gelen 9 bakan yardımcısı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabrini ziyaret etti

Bakan yardımcılarından Afrin şehidinin kabrine ziyaret

Bakan yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'nın organizasyonunda çeşitli ziyaretler için Safranbolu ilçesine gelen Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Safranbolu Şehitliği'ne geçti.

Bakan yardımcıları, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabri başında dua etti.

Bakan yardımcılarına, Vali Kemal Çeber, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve iş adamı Şefik Dizdar da eşlik etti.

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralıKahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
Trump'tan yeni Suriye tweetiTrump'tan yeni Suriye tweeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Yardımcıları Kabir Ömer Bilal Akpınar şehit ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.