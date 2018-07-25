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Bakan yardımcılıklarına atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 04:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlıklarında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen ise Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi.

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