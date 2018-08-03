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Bakan yardımcılıklarına atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 04:37 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bülent Aksu getirildi.

Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci ise Sağlık Bakan Yardımcıları olarak atandı.

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